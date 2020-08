Glosa Petra Peška: Čau důchodci! | E15.cz

Video je ukázkou jednak až obludně dobře zvládnutého politického marketingu. A také nahlédnutím do uvažování Andreje Babiše, jeho týmu a především jeho voličů.

Stačí už jen pohled na zdánlivě nesourodou směsici témat. Začne se štěňátky, pak dojde na důchodce, grafy, argumenty o úspěšném vládnutí a pochopitelně prameny všeho zla, tedy „ODS a Kalouska“. K tomu polemika s populárním youtuberem Kovym a domácí buchty. A to vše podkreslené hudbou…

Dominantní a v mnohém i směrodatné je právě téma seniorů, respektive bonusu ve výši pět tisíc, který jim vláda schválila. Pro názornost premiér Babiš zamává i bankovkou v této výši, což se hodí. Jednak ji člověk až tak často nevidí, což o většině důchodců platí dvojnásob. Navíc z bankovky důstojně shlíží TGM.

Tím hlavním jsou ale samozřejmě premiérova slova, jakkoliv jako obvykle trochu nesourodá. Kritika bonusů, které už tak krvácející státní rozpočet přijdou na dalších 15 mld. Kč, je „odporná hnusná kampaň“ zaměřená proti důchodcům. A Andrej Babiš se nejen staví na jejich stranu – ostatně i on sám je přeci terčem různých „kampaní“ – ale o chvíli později i připomene, že za pár dní mu bude 66 let. Takže je vlastně sám důchodce.

Andrej Babiš dle očekávání odmítne, že by pětitisícovka byla nějakým předvolebním uplácením, byť přiznává, že ho mnozí volí. Ale „samozřejmě ne všichni“. A uvede dva důvody, proč si tento bonus zaslouží. Jednak na ně ve větší míře dopadlo zvyšování cen, což demonstruje na výdajích seniorů, kde se objeví i naučená rozhovorová floskule o čištění zubních kanálků za šest tisíc.

A pak to jsou jejich zásluhy – právě díky dnešním seniorům se tu po válce stavěla infrastruktura a budoval průmysl. Realita je pochopitelně jinde, ale kýžený podprahový dojem tato slova u mnohým příjemců poselství zanechají…

Do protiútoku se Andrej Babiš se svým týmem vydal i u faktu, že dál zvyšuje už tak velký dluh státní kasy. Opět došlo na osvědčená tvrzení. Jednak jsme se v minulosti zadlužili kvůli „tradičním demokratickým stranám“. Což je mimochodem i ukázkou sémantických schopností jinak jazykově škobrtajícího premiéra, kdy pozitivně znějícím slovům postupně dokázal dodat negativní pachuť.

Pak přichází další argumentační fáze, která se dá zjednodušeně nazvat „zachránce Andrej Babiš“. Právě díky premiérovi se procentní vyjádření dluhu veřejných financí zmenšovalo (role hospodářského růstu je potlačena). A následuje „přiznání“: ano, zadlužíme se, ale krátkodobě, rozumně a pro dobrou věc. Ne jako za Kalouska a ODS, jak prostě musí zaznít, aby to pochopil každý z potenciálních voličů.

Řada premiérových argumentů se dá označit za demagogii, nad množstvím pasáží se dá pousmát. Pravdou ale zůstává, že to je profesionálně dělané a že to funguje, byť už jen na vymezený sektor voličstva. Zatím to ale Andreji Babišovi stačí. A vypovídá to nejen o něm, ale především o těch, které oslovuje. Není jich málo, o čemž svědčí i sledovanost těchto videí na Facebooku: v době psaní tohoto textu popisovaný příspěvek nasbíral skoro 5500 zhlédnutí.