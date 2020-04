Glosa Petra Peška: Hranice nejsou korzo! | E15.cz

Další a další vyjádření představitelů současné vládní garnitury nicméně značí, že si neuvědomují, jak silným symbolem svobody otevřené hranice jsou. A v neposlední řadě i právem zaručeným v Listině základních práv a svobod.

Koronavirová pandemie byla oprávněným důvodem k dočasnému uzavření hranic. A stejně tak je pochopitelné, že i režim cestování do ciziny se musí uvolňovat pomalu a opatrně. Slova prezidenta Miloše Zemana, že by bylo dobré hranice uzavřít na jeden rok, by se dala odbýt mávnutím rukou. Pokud by ovšem podobné názory nerezonovaly i ve vládě, která o hraničním režimu rozhoduje. A jestliže by nebyl odpor k tak zbytečně omezujícím opatřením natolik mlhavý.

Ministr vnitra, vicepremiér a především šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček v pondělí oznámil, že vláda chce režim na hranicích „rozvolnit“. A šéf diplomacie Tomáš Petříček se – byť diplomaticky – ohradil vůči nápadům jako je ten prezidentův. Alespoň něco.

Do toho ale zaznívají slova premiéra Andreje Babiše, že vlastně lidi nikam jezdit nemusejí. A situaci nerozjasňují ani protichůdné výhledy od hlavního vládního epidemiologa Romana Prymuly. Chvíli by nikam české občany nepouštěl rok či dva, teď zas najednou na Slovensko či do Chorvatska.

Nejde ale jen o problém politický. Jak upozornilo několik ústavních právníků v článku na webu Novinky.cz, právo jezdit do zahraničí patří mezi ta základní lidská. Omezit je lze jen ze závažných důvodů, například právě kvůli akutní pandemii. Ovšem jen na určitou dobu.

Z některých vyjádřeních vládních představitelů – o prezidentovi nemluvě – to ale vypadá, jako by normální situací byly zavřené hranice. A jejich propustnost benevolencí laskavé státní moci. Je třeba jim opakovaně připomínat, že je tomu naopak.