Fryc: Zemanova slova o zavření hranic znervózňují obchodní partnery | E15.cz

Podle zakladatele Mall.cz a šéfa investiční společnosti Reflex Capital Ondřeje Fryce hrozí, že lidé se budou bát s Českem dělat byznys.

Fryc to uvedl na svém twitterovém účtu s tím, že Zemanova slova už zaregistroval podnikatelův švýcarský obchodní partner, podle kterého by dlouhodobější zavření hranic představovalo z ekonomického hlediska dramatický krok.

Právě mi napsal obchodní partner z CH: "I saw in the news that your President is suggesting closing the borders for 12 months. If this is correct this is dramatic measurements for Czechia and any business development I think." Lidi se budou bát s náma dělat byznys. #čím_dál_líp