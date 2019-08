Glosa Petra Peška: Jak potápět ČSSD | E15.cz

Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, chtělo by se říct při pohledu na současné slovní přestřelky mezi sociálními demokraty. Na jedné straně levicoví liberálové typu Tomáše Petříčka a Jany Maláčové, na druhé proruský konzervativec Jaroslav Foldyna. Mediálně ventilované hádky plné urážek škodí každé straně, pokud ale bojuje o parlamentní přežití jako ČSSD, může se to pro ni i stát posledním hřebíčkem.

Názorová pestrost přitom nemusí být na škodu, zvlášť u strany s ambicemi na širokou podporu napříč společností (tzv. catch-all party). V poslední době sice vzhledem k jednociferné podpoře tyto ambice poněkud vyvanuly, nepochybně ale v ČSSD stále doutnají. Ale nesmí se to dít způsobem a výrazivem jako v nynější přestřelce. Obviňování z lenosti, z patolízalského nadbíhání Bruselu, k tomu vulgární urážky příslušníků sexuálních či jiných menšin…to vše ulpí v paměti voličů bez ohledu na to, kdo ze straníků to zrovna řekl.

Poslanec Jaroslav Foldyna zjevně cítí frustraci z nynější nízké popularity ČSSD a zároveň se cítí silný v kramflecích (v uplynulých sněmovních volbách dostal v Ústeckém kraji 10,6 procenta preferenčních hlasů). A dost možná, že jeho některé politické instinkty – jakkoliv nemusejí být každému sympatické – by sociálním demokratům voliče mohly nahnat zpátky. Jenže jedna věc je vcelku pochopitelná kritika akcí jako Prague Pride a věc druhá zvolený slovník („pochody kreatur s nahými zadky“, jak se nechal slyšet v Deníku), což může libozvučet spíše příznivcům jiné strany. A podobně je to se vzkazy od ministryně práce a místopředsedkyně strany Jany Maláčové, že by Foldyna raději „měl pracovat“.

Možná si Jaroslav Foldyna už mete cestičku pro přestup do jiné strany, což ale v rozhovoru pro serve E15 odmítl, či je to projevem zmíněné frustrace anebo je mu prostě vlastní slovník ze čtvrté cenové. Možná by pro sociální demokraty bylo opravdu dobré změnit názorové priority, což je ale samozřejmě jejich vnitrostranická věc.

Nyní se jim na chvíli podařilo zasáhnout mediální prostor, a to nejen vzhledem k okurkové sezóně. Ale způsobem, který jen dokládá, v jak bídném stavu se nacházejí…