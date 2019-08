Foldyna se obouvá do Petříčka i ČSSD. Hnutí Trikolora zatím neposílí | E15.cz

Co říkáte na slova ministra zahraničí Petříčka, že nepatříte do ČSSD?

Já si především myslím, že pan Petříček, který je na ministerstvu zástupcem pana Pocheho, nemá právo kádrovat jiné. Já jsem v ČSSD od samého začátku a pamatuji si, jak nás pan Zeman přivedl do Strakovy akademie předními dveřmi. Tehdy bylo jasné, jaký je program a jaká je identita strany. Věděli jsme, kdo je náš volič, a ten věděl, že se na nás může spolehnout. Současný místopředseda Petříček zná možná tak Malou stranu nebo Brusel, ale to je trochu málo. Stejně tak paní Maláčová, která zná perfektně neziskový sektor, a snaží se za každou cenu pomáhat těm, kteří evidentně nechtějí pracovat.



Po prohraných krajských volbách jste říkal, že je ČSSD polomrtvá. V jaké kondici je nyní?



Je to stále stejné, ne-li horší. Staráme se o menšiny, přičemž národ a rodina je pro nás sprosté slovo. Se stranou to jde mezitím od desíti k pěti. Dnes už není tolik důležité pravolevé vidění světa, ale hodnotové směřování. Západ nám tady diktuje kulturní revoluci a ČSSD tomu tleská.

Zdá se ale, že minimálně vedení s vámi příliš nesouzní? Co s tím hodláte dělat?

Bohužel, tu podporu tady opravdu nevidím. Jediné, co s tím mohu dělat, je vytrvat. Já rozhodně nejsem ten typ, který by házel ručník do ringu.



Budete tedy vyčkávat a přesvědčovat?

Ano, rozhodně nikam nespěchám.



Ani do Trikolóry, jak se spekulovalo už dříve?

Jak jsem říkal, pro mě je nyní důležité spíš hodnotové směřování, nežli pravolevé spektrum, v tom se s Trikolórou a například i s SPD shodujeme. Nic tedy nevylučuji. Nyní jsem ale v ČSSD a doufám, že nikam nebudu muset přecházet.