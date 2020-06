Glosa Petra Peška: Kdy snižovat daně | E15.cz

Jistě, může to znít absurdně, ale takhle pestrá je škála postojů k návrhu zrušit daň z nabytí nemovitosti. Pravicová opozice to v posledních letech opakovaně navrhovala, vláda naopak odmítala. Otočila až teď v době pandemie, důvody se pokusila dát dohromady ministryně financí Alena Schillerová v nedělních Otázkách Václava Moravce. Je to prý daň „nesmyslná“ a dříve proti jejímu rušení mluvily „rozpočtové důvody“.

Neboli, dříve nesmyslná nebyla a výpadek příjmů z této daně (cca 13 miliard korun ročně) by státní rozpočet bolel víc v době tehdejší ekonomické prosperity než nynějšího propadu. No, hlavně že se nakonec třeba opravdu zruší. A komu by přišlo zdůvodnění nelogické, může mu být odpovědí i další prospěšný návrh ministryně financí. Ráda by prý rušila daňové výjimky. A kde se začne – třeba u točeného piva?