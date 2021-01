Glosa Petra Peška: Msta a bojácnost na Hradě | E15.cz

Prezidentův tradiční oběd se šéfy obou komor měl být smířlivým a pozitivním výhledem do nadcházejícího roku. Letos se Miloš Zeman rozhodl – cimrmanovsky řečeno – snížit počet pozvaných na polovinu.

Pozvánku dostal pouze předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), už ne však šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS). S hlavou státu má sice shodné jméno, ale především spory, které kulminovaly jeho cestou na Tchaj-wan.

Není to žádná tragédie, byť každé takové setkání může alespoň trošku otupit hrany současné silně polarizované politiky. O to ale Miloši Zemanovi nikdy nešlo. A nutno mu přiznat, že to ani nepředstíral.

Nepozvání předsedy horní parlamentní komory, a tedy ústavně druhého nejvýše postaveného politika v zemi, ale není žádným silným gestem. Je to spíš výrazem slabosti a důkazem toho, že současnému prezidentovi dochází politická munice. Využívá tedy každého nástroje, který má po ruce.

Jedním z nich bylo i nedávné, nezvykle brzké vyhlášení sněmovních voleb na začátek října. Ať už tím chtěl pozlobit vznikající opoziční koalice, které nyní musejí veškerou prezentaci hnát přes transparentní účet, anebo smést ze stolu variantu předčasných voleb. Prostě to udělal.

A podobně je to se středečním obědem, kde se mimo jiné i toto téma probíralo. Tedy podle slov jediného pozvaného, šéfa Sněmovny Vondráčka. „Říkal jsem panu prezidentovi, že ono to není jednoduché…,“ nechal se slyšet po schůzce. Zeman prý ohledně svého rozhodnutí ani nic nevysvětloval. Neboli, trochu to vypadá jako debata zarputilého učitele s bojácným žáčkem.

Ještě markantnější to je ale u postoje předsedy dolní komory k neúčasti šéfa té horní. Před obědem i po něm se Vondráček dušoval, že bude dál na prezidenta naléhat, aby zval i šéfa Senátu. Byť pro „vyvážení“ neopomněl dodat, že Miloš Vystrčil by měl zároveň uznat nevhodnost svých vyjádření vůči Miloši Zemanovi, nejlépe nějakým kajícným dopisem.

Na místě by samozřejmě bylo, aby Radek Vondráček takto „selektivní“ pozvání odmítl. Jednak z principu, ale také z pragmatismu. Příště se to může stát nakrásně jemu.