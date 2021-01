Kampaně před sněmovními volbami budou letos levnější. Strany ušetří i díky koalicím | E15.cz

Politické strany, které se chtějí na podzim utkat v boji o poslanecké mandáty, kvapně dokončují své rozpočty na kampaň. Kvůli tomu, že prezident Miloš Zeman vyhlásil termín voleb již před koncem minulého roku, oficiálně začala kampaň a každá koruna se nyní započítává do 90milionového limitu. Podle vyjádření stran, která získal deník E15, budou letošní výdaje nižší než před čtyřmi lety. Mohou za to koalice opozičních stran i například nedostatek financí v důsledku neúspěšných voleb z minulých let.