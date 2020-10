Glosa Petra Peška: Pokleslá vyznamenání | E15.cz

Za normálních okolností by bylo normální, nebo dokonce kvitované, že se mají vyznamenání předávat. I v této složité koronavirové době. Jako výraz odhodlání a vzdoru vůči útrapám současnosti. Jenže okolnosti normální nejsou, ani ty hradní.

Už jen to udělování samotné. I předchůdci Miloše Zemana z výběru příjemců těchto poct udělali dosti osobní věc. Současný prezident ale tuto tenkou hranici posunul tak daleko, že není cesty zpět – tedy v jeho případě. Naprosto devalvoval výběr těch, kterým je prezidentská pocta udělena. A korunu k tomu přidal výběrem, koho na hradní ceremonii zvát či nezvat.

Výmluvné je vlastně to, že s vrácením státního vyznamenání se ozval i zpěvák Daniel Hůlka, kdysi jeden z největších prezidentových opěvovatelů. Na což Miloš Zeman reagoval sebereflexí sobě vlastní. Hůlkovi vzkázal, ať si dá na hlavu studený a mokrý hadr…

V tuhle chvíli není jasné, zda a jak předávání vyznamenání k 28. říjnu proběhne. Zvažovaný kompromis – tedy ceremonie bez účasti širší veřejnosti a politiků – nezní špatně. A není důvod neocenit i nápad, že věc bude nejdřív projednána s hygienou, jak po úterní schůzce s Milošem Zemanem oznámil premiér Andrej Babiš.

Pokud by tedy hradní akce za rozumných podmínek proběhla, nebylo by na tom nic špatného. Nebylo by to jen nějaké „výdejní okénko“, jak to na Twitteru poněkud nevkusně nazval bývalý hradní poradce Jiří Pehe. Diskreditace Miloše Zemana ale bohužel došla až tak daleko, že i tento jinak třeba i chvályhodný čin zas skončí jen v bažině nenávistných debat.

Tak snad to radši poslat poštou.