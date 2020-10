Zeman je proti lockdownu. Podle Havlíčka k zavření podniků nedojde | E15.cz

Prezident Miloš Zeman je přesvědčený, že si Česká republika nemůže dovolit další uzavření ekonomiky. Pro server Blesk.cz uvedl, že je proti tzv. lockdownu, který by ekonomiku ohrozil. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) řekl, že vláda chce omezit shromažďování lidí, ne zavírat obchody, restaurace a služby.

Zeman řekl, že plně podporuje opatření, která zavedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). „Jsem proti lockdownu, který by ohrozil ekonomiku, protože si domnívám, že Česká republika si už druhý lockdown nemůže dovolit,“ řekl Zeman. Uzavření ekonomiky by podle něj mělo podobné důsledky jako virus.

Prezident ocenil přístup Bavorska, které pokutuje nenošení roušek. „Já bych se přimlouval za důsledné pokutování všech, kdo roušky nenosí, ač se roušky nosit mají,“ řekl. Pokuta by podle něj měla být ve výši asi 2000 až 3000 korun.

Zeman řekl, že žasne nad tím, jak koronavirus v řadě zemí akceleruje. Poznamenal, že sebekriticky je nutné říci, že se Česká republika, stejně jako Izrael, ocitly na chvostu žebříčku, i když předtím byly premianty.

Havlíček a Schillerová nechtějí zavírat obchody

Zástupci vlády, kteří vystoupili v nedělních televizních debatách uvedli, že nechtějí tvrdý lockdown jako na jaře. „Celkový ekonomický lockdown nechceme zrealizovat. S největší pravděpodobností se nezavřou obchody, restaurace a služby, jako tomu bylo na jaře. Budeme ale tlačit na to, aby se omezilo shromaždování a shlukování lidí,“ řekl Havlíček v Partii televize Prima.

Další zpřísnění opatření je tak podle něj pravděpodobné, jejich návrh by měl vládě představit ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Zavádění nových opatření prý nenastane ze dne na den, zasažené subjekty dostanou čas pro přípravu, dodal Havlíček.

Podobně se vyjádřila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). „Nechceme vypínat ekonomiku,“ řekla ministryně, podle které vláda směruje k dalšímu plošnému omezení kontaktů. Má jít podle ní o „vylepšenou podobu opatření, která platila na jaře“.

O situaci podle Havlíčka v neděli ráno jednalo několik členů vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). Výstup z jednání nezveřejnili. Další opatření budou závislá na analýze vývoje z posledních dní. V pondělí bude o stavu jednat i Bezpečnostní rada státu.

Odpovědnost vlády

Havlíček v neděli připustil, že za současnou epidemiologickou situaci nese odpovědnost i vláda. „Byli jsme málo důslední, aby se dodržovala opatření. Zároveň jsme v létě asi podlehli tlakům veřejnosti při rozvolňování,“ řekl. Vývoj epidemie ale podle něj podcenili skoro všichni.

Vláda nyní připravuje podpůrné programy pro obory, které musely kvůli vládním opatřením omezit provoz. Na rozdíl od jara by podle Havlíčka měly být více oborově zaměřené, program by měl vzniknout pro kulturu, sport, veletrhy, zájezdové dopravce, cestovní kanceláře a agentury, restaurace a hotely.

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky by pomoc vlády měla být předvídatelnější, aby zasažení podnikatelé věděli, na co mají nárok. Navrhl přepracovat programy COVID a Antivirus, stát by zároveň měl více podporovat investice.