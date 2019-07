Glosa Petra Peška: Přehnaný údiv nad stárnoucí aplikací | E15.cz

Následovala vlna druhá, varovná a provázená obavami. To když se začaly šířit zvěsti, že inkriminovaná mobilní aplikace je ve skutečnosti jen zástěrkou pro vysátí fotek a dalších dat od naivních uživatelů. Což ještě umocnilo tvrzení, že za aplikací je ruská firma.

Po nadšení a zděšení přišla vlna třetí – racionální. Nejčastěji zmiňovaný autor původního varování, vývojář Joshua Nozzi, své původní tvrzení, podle nějž aplikace bez souhlasu majitele zkopíruje všechny jeho obrázky a možná i další data, dementoval. Začalo se také zpřesňovat, že jde sice o ruský projekt, ale servery upravující fotky – navíc jen ty zpřístupněné uživatelem - jsou umístěny v USA. A že podobná pravidla pro další využití snímků mají i jiné aplikace.

Což samozřejmě nevylučuje, že FaceApp může bezpečnostní riziko opravdu představovat, stejně jako další aplikace a programy zpracovávající data uživatelů. To je ale na rozbor skutečných expertů, případně tajných služeb. Pro svět laických uživatelů je to dobrou připomínkou toho, jak snadné je zapomenout na lehkost, s níž svá data zpřístupňují.

Ani ve virtuálním prostředí není nic zadarmo, až na pár projektů vytvořených nadšenci bez nároku na odměnu. Obvykle je neplacení vykoupeno reklamou, jindy pak poskytnutím svých dat a charakteristik inzerentům. Tak jako například ani Facebook není žádný filantropický projekt a čím více informací tam o sobě neopatrní uživatelé dávají, tím lépe se na ně zacílí reklama či třeba politická kampaň. Takže není problém najít pro inzerenty například skupinu lidí středního věku s vysokoškolským vzděláním, kteří žijí dejme tomu v Plzni a okolí, jezdí lyžovat do Alp či k moři do Řecka. A podobnou datovou stopu člověk zanechává při vyhledávání na internetu. Pro někoho jsou to známé a banální věci, mnozí ale stále žijí v iluzi virtuální anonymity.

Je to v pořádku, je to obchod. Chci nějaký program, chci používat nějakou službu a nechci za to platit přímo. Takže „zaplatím“ jinak. Jen je třeba si to uvědomit a pak si nestěžovat. A pokud se chci chránit před bezpečnostními riziky a nevěřím aplikacím typu FaceApp, tak si aplikaci koupím, nejlépe od bezpečného a prověřeného zdroje. Anebo počkám na skutečné zestárnutí…