Glosa Petra Peška: Rozdělená Amerika | E15.cz

Ani víc než deset hodin po uzavření volebních místností nebyl znám jasný vítěz, ve vzduchu se vznášela nervozita, předčasné proklamace o vítězství a hrozby napadením výsledků.

Nic příjemného pro USA ani pro celý svět, kde Američané sice už nemají tak silnou pozici jako dřív, stále ale jejich domácí politika rezonuje po celém světě. Ve středu odpoledne našeho času zůstávalo volební klání nerozhodné.

Kandidát demokratické levice Joe Biden sice na počet volitelů mírně vedl, pořád ale nebylo dopočítáno v několika rozhodujících státech, tzv. swing states. Například v Michiganu stále zbývalo započítat stovky tisíc hlasů. A Donald Trump už dopředu prohlašoval, že tábor jeho protivníků se snaží „ukrást volby“. Takže nic moc.

Na druhou stranu by to ale nemusela být ani taková tragédie. Stačí si vzpomenout například na situaci z roku 2000, kdy se kvůli Floridě čekalo na potvrzení vítězství George W. Bushe několik týdnů. I tehdy kolem toho byla spousta nervozity a nejistot, které ale poté opadly.

Teď to ale vypadá jinak. Ani jeden z táborů se nejspíš s vítězstvím politického soka nebude chtít smířit. Příkopy v rozdělené americké společnosti jsou příliš hluboké. To, co jindy představuje sílu americké demokracie, se nyní může obrátit v její slabinu.

A stát se i špatným příkladem pro autoritářské režimy typu Ruska. Není divu, že z Moskvy oportunisticky zaznívá, že raději než tento „chaos“, tak spíš stabilitu. Jakkoliv nepříliš demokratickou. Tak snad to aspoň Amerika ustojí…