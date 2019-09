Glosa Petra Peška: Stát jsme my | E15.cz

V tomto duchu lze chápat další fáze EET, které v pátek nakonec protlačilo vládnoucí souručenství ANO–ČSSD–KSČM. Stát je prostě při chuti a cítí potřebu kontrolovat i toho posledního řemeslníka. A když už ne elektronickou evidencí, tak alespoň vykazováním papírových účtenek. A státu je jedno, že obojí přidělá leckomu starosti a někdo možná radši pověsí řemeslo na hřebík. Těch pár schválených výjimek je jen minimální úlitbou, stejně jako převedení některých položek do nejnižší sazby DPH.

Ve svém rovnostářství ale stát dokáže být i štědrý. Všem „svým“ zaměstnancům přidá stejně – 1500 korun, jen u pedagogických pracovníků zůstala procenta. Tedy bez ohledu, jak moc si to kdo zaslouží a nakolik to je kde potřeba – a často opravdu je. Kdo by pak nebyl u voleb vděčný, že ano. To, že stát nerozdává ze svého, už nikoho netrápí.