Glosa Petra Pešek: Zemanova skorotrefa | E15.cz

Udělal to, co má rád – tedy trochu si zaprovokoval. Vyvolal to, co čekal – výrazné reakce všeho druhu. A hlavně – opět se o něm mluví. Každopádně neřekl nic špatného, jakkoliv to může být příkré a zjednodušené hodnocení. Zdůraznění jedné rasy ještě nemusí být nutně rasistické, zvlášť pokud k tomu není dodatek, že naopak nezáleží na životech bělochů, Asiatů a kdovíkoho. Celé hnutí se každopádně zvrhlo způsobem, který se od ochrany utlačovaných na hony vzdaluje.

Přesnější by ale bylo, že to celé chvílemi vypadá jako pokus o rudě zabarvenou revizionistickou revoluci. A pokud v této souvislosti Miloš Zeman mluví o různých názorových vůdcích jako o „hloupých“, dalo by se i s tímhle úspěšně polemizovat. Moc dobře vědí, co dělají.