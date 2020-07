Putinova výhra. Většina ruských voličů schválila jeho setrvání v Kremlu | E15.cz

Změny v ústavě, jež umožní prezidentovi Vladimiru Putinovi ještě dvojí znovuzvolení do nejvyššího úřadu, podpořilo 78 procent ruských voličů. Potvrzují to výsledky referenda po sečtení téměř všech odevzdaných hlasů.

Podle agentury TASS 78,03 procenta Rusů podpořilo příslušné ústavní dodatky. Ústřední volební komise přitom sečetla 99,02 procenta hlasů. Proti změnám ústavy se vyslovilo 21,16 procenta hlasujících. Práva hlasovat v referendu využilo 65 procent z přibližně 110 milionů oprávněných voličů.

Změny v základním zákoně umožní Putinovi opětovná zvolení i po vypršení nynějšího mandátu v roce 2024, a to na dvě další šestiletá období. Mohl by tak setrvat u moci až do května 2036.

Referendum začalo 25. června a skončilo ve středu ve 20 hodin místního času každého časového pásma. Dílčí výsledky přitom začaly úřady uveřejňovat už v době, kdy se v západních částech rozlehlé země ještě hlasovalo. Opozice průběžné výsledky hlasování zpochybnila.

Putin, který první zásadnější reformu ústavy od jejího přijetí inicioval lednovým projevem k poslancům, ještě v úterý apeloval na voliče, aby šli k urnám a svým hlasováním podpořili „stabilitu, bezpečnost a prosperitu“ vlasti. Hlasování bylo původně naplánováno na 22. dubna, ale muselo být odloženo kvůli pandemii covidu-19.

