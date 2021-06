Hnutí ANO teče do bot stejně rychle, jako tečou splašky do Bečvy | E15.cz

Andrej Babiš už ve strachu z prohraných voleb mění rétoriku. Za to Alenu Schillerovou to asi moc netrápí a užívá si u vody… Více se dozvíte v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.

Volby se nezadržitelně blíží a Babiš zjevně zařadil hardcore mód. Zostra se pustil do boje proti migrantům a „cizákům“, a rovnou přitom nařknul opoziční Piráty a STAN z jejich importu.

Premiér zjevně tak trochu zapomněl, že už není rok 2015, do Evropy žádní migranti nemíří, a tudíž nemíří ani do České republiky, které se mimochodem už při té šest let staré migrační krizi velkým obloukem vyhýbali.

Zato Babišova schovanka Alena Schillerová to má na háku a o víkendu oblékla svůj nejnovější modýlek, fešné brýle a vydala se k vodě krmit labutě. Ministryně financí se tímto způsobem rozhodla obhájit svůj progresivní plán na vymotání se z ekonomické krize, který spočívá v tom, že budeme používat bankovky jako topivo. A její vysvětlení? Zase v tom má prsty Kalousek!