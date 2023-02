Inflační rizika slábnou, můžeme se dočkat i poklesu cen potravin | e15.cz

Meziroční inflace dosáhla v lednu 17,5 procenta a nepotvrdila tak pesimistické obavy hovořící až o dvaceti procentech. Měl by to být její vrchol a od února by již měla začít pozvolna zpomalovat. Co měsíc, to dva procentní body. Pod desetiprocentní hranici, která může být důležitá i psychologicky z pohledu ČNB, by mohla spadnout na přelomu druhého a třetího čtvrtletí.