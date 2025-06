Konec čínské éry v O2: Huawei nahrazen, přichází 5G+ a privátní sítě od Nokie

Mobilní operátor O2 ze skupiny PPF se zcela zbavil hardwaru společnosti Huawei, na kterém běželo jádro jeho mobilní sítě. Nová zařízení v hodnotě stamilionů korun mu dodala společnost Nokia. Pro zákazníky to znamená, že mají k dispozici rychlejší verzi sítě 5G operující na technologii 5G+, pro samotného operátora pak to, že „poslechl“ varování nejen českých úřadů před používáním čínského hardwaru v kritických komunikačních uzlech. „Čeká nás ještě přesun části zákaznického provozu – například řešení VPN pro firemní zákazníky. Jakmile bude vše dokončeno, dojde k úplnému vypnutí staré technologie,“ potvrdil technologický ředitel operátora Jan Hruška.

O tom, že operátor hledá nového dodavatele, informovala e15 už na sklonku předloňského roku. O2 byl posledním operátorem v Česku, který na technologiích od čínského dodavatele fungoval. „Jsme ve fázi konce životního cyklu současného jádra sítě, takže dojde k výměně na 5G core,“ vysvětloval ještě v roce 2023 ředitel bezpečnosti v O2 Radek Šichtanc. Konkurenční T-Mobile a Vodafone se komponent v jádru sítě od Huawei zbavili v následujících letech poté, co Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) vydal na sklonku roku 2018 své „varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei Technologies Co., Ltd. a ZTE Corporation“.

To se stalo jednak podkladem pro další varování světových tajných služeb před používáním hardwaru zmíněných firem, ale také odrazovým můstkem pro sankce, které vyhlásila americká legislativa v roce 2019. Varování je též základním stavebním kamenem pro novelu zákona o kybernetické bezpečnosti ČR, která je nyní ve Sněmovně těsně před schválením a která právě pojednává o geopolitických rizicích a přímých zákazech nasazování hardwaru vyráběného jinde než v geopoliticky bezpečných zemích do kritické infrastruktury.

Rychlá data a hlavně privátní sítě

Nové jádro sítě 5G+ od Nokie O2 spustil pět let od prvního komerčního zprovoznění 5G v Česku. „Jako první operátor v Česku spouštíme novou generaci sítě. Ta zákazníkům přinese zlepšení ve všech parametrech a umožní lépe reagovat na jejich potřeby. Podpoří i další rozvoj automatizace nebo zavádění nových služeb jako jsou privátní sítě či Red Cap technologie,“ vysvětlil Hruška.

Nové jádro sítě O2 od Nokie má další specifikum: funguje plně v cloudu – tedy ve flexibilním prostředí, díky kterému může operátor služby nejen rychleji zavádět, ale také je lépe přizpůsobit konkrétním situacím. To se do budoucna může projevit například ve vyšší kvalitě hovorů, bezpečnějším připojení firem nebo i ve výstavbě chytrých privátních sítí na míru školám, nemocnicím nebo dopravě. „Přechod na 5G+ není jen technologickým pokrokem, ale přináší zcela novou architekturu, která mění způsob, jakým síť funguje, škáluje a reaguje na potřeby uživatelů – od běžných zákazníků až po průmysl,“ popisuje dále Hruška.

Privátní sítě jsou nyní v zájmu českých operátorů. Třeba Vodafone je provozuje pro jadernou elektrárnu Temelín či Škodu Auto, T-Mobile pak pokrývá kampusy ČVUT či VUT v Brně, nebo firmu Kvados. O2 má zatím jediného firemního zákazníka, a to firmu BD Sensors. Celý růst firemního byznysu s privátními sítěmi loni e15 potvrdila ředitelka Vodafonu Violeta Luca.

Podle informací e15 by se také privátní síť mohla stát jedním z řešení budoucího pokrytí české železnice, ale také připravovaných úseků vysokorychlostních tratí.

Huawei se zase daří

Společnost Huawei se od té doby v Česku potýkala s výraznými výkyvy tržeb i zisku,ruce pryč od ní dali nejen operátoři, ale také třeba banky jako ČSOB, Česká spořitelna či Moneta, které vyřadily její telefony.

Čínská firma však v průběhu loňského roku svůj byznys stabilizovala. Našla totiž nové odbytiště, které zatím regulaci nepodléhá: dodává hardware a software pro solární energetiku. Firma už dodává firemním zákazníkům a nyní se začal orientovat také na koncové uživatele. „Je to hráč, kterého nelze ignorovat,“ říká e15 Michal Petřek ze společnosti Raylyst, největšího energetického partnera Huawei na našem trhu.