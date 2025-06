Resort průmyslu by rád peníze poslal na 86 projektů, které jsou součástí takzvaného akčního plánu navázaného na plnění vládou již dříve odklepnuté národní strategie umělé inteligence. Peníze by měly být použity na vývoj a výzkum, vzdělávání, zavádění AI ve státní správě a veřejných službách nebo pro nasazování AI v podnicích. Ministerstvo například věří, že nasazení AI ve státní sféře umožní zrychlit zatížených úřadů a pomůže s byrokracií.

Zmocněnec Kavalírek by rád zajistil dlouhodobé financování vědců věnujících se AI. „Potřebujeme zde mít dlouhodobý výzkum a vědci nesmí odcházet do zahraničí. Rádi bychom viděli financování celých vědeckých týmů například v pětiletých obdobích,“ shrnul Kavalírek. Dál si představuje nasazení AI ambasadorů do škol, kteří by garantovali odbornost výuky kolem tohoto tématu. Důležitou součástí má být rekvalifikace zaměstnanců na dovednosti s AI nástroji. „Musíme obor dostat do firem a do aplikované fáze.“

Ministerstvo průmyslu už si podporu výzkumu a experimentálního vývoje v moderních oblastech zkouší v rámci programu Twist specializovaného na čipy a polovodiče, kvantové technologie a právě AI. Plánovaná alokace je pět miliard korun. „Je to první pokus o takto úzce zaměřený program. V první výzvě, kde jsme vyčlenili 700 milionů, nám přišly žádosti za 2,1 miliardy. Bude z čeho vybírat a zdá se, že má smysl mezi sebou subjekty se zájmem o AI nechat soutěžit,“ uvedl Daniel Všetečka, ředitel odboru digitální ekonomiky na resortu průmyslu.

Asi 80 procent ze zmiňovaných 20 miliard, které chce Vlček získat, má jít z evropských peněz. „Zbytek je už dnes zanesený v návrzích rozpočtu jednotlivých kapitol. Ne vše by šlo z ministerstva průmyslu, něco půjde z ministerstev školství, vnitra, zahraničí nebo Digitální informační a agentury,“ nastínil pro e15 Kavalírek.

Akční plán pro národní strategii umělé inteligence letos v dubnu schválila vláda. Ministerstvo průmyslu nyní vede debaty s ministerstvem financí, zda z rozpočtu poskytne peníze nad rámec toho, co chce Vlček získat z evropských peněz. „Určitě oproti předchozímu rozpočtu budeme chtít prostředky navíc. V nejhorším scénáři se pokusíme nějaké finance najít sami,“ sdělil Vlček. „Je otázkou, jestli se vše stihne příští rok,“ doplnil Kavalírek. Ministerstvo financí probíhající jednání nekomentuje.

Národní strategie umělé inteligence, z níž vychází ambice investovat 20 miliard, je už druhá, kterou stát má. První byla přijata v roce 2019, aby loni byla aktualizovaná do současné podoby. Z původní strategie ale stát nerealizoval skoro žádný bod. „Musíme po tom jít bod po bodu, tlačit na to a na plnění dohlížet, jinak to nepůjde,“ řekl Vlček na dotaz e15, jak naplňování strategie vymáhat. S opozicí, která teoreticky může do vlády nastoupit po blížících se volbách, o strategickém oboru a jeho podpoře zatím nejednal.