Investice 2023: Do jakých akcií a dluhopisů vložit peníze | E15.cz

Říká se, že profesionální tvůrce prognóz lze rozdělit do dvou kategorií: na ty, kteří nevědí, a ty, kteří si neuvědomují, že nevědí. Veškeré předpovědi zkrátka mají zjevná omezení. Správně trefit sled událostí, což je samo o sobě nadlidským úkonem, navíc zajišťuje pouze část úspěchu. Dokonale určit vývoj na trzích by znamenalo posoudit miliardy interakcí mezi jednotlivými ekonomickými subjekty a dešifrovat jejich vliv na investorský sentiment. Přesto burzovní výhledy dávají smysl. Pomáhají zmapovat aktuálně dominantní trendy a zároveň představují nejlepší dostupný expertní odhad jejich dopadu na ceny aktiv. Co tedy čekat od roku 2023?