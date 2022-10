Jak roztřesená Evropa opisuje kruh dějin vlastní zoufalé honby za zdroji | E15.cz

Jako déjà vu se v běžné řeči označuje situace, kdy člověka přepadne svědivý pocit, že to, co zrovna vidí či prožívá, již minimálně jednou v životě okusil. Respektive se jedná o určité nutkání věřit, že daná situace není originální, ale představuje opakování něčeho minulého. A přesně takto si musí připadat každý alespoň částečný znalec historie při pohledu na současnou energetickou krizi, v níž se zoufalá Evropa snaží hledat volné zdroje po celém světě a, je-li to nutné, i vysoce přeplácet své konkurenty z asijských zemí.