Jakub Horák: Jezte klobásy, než je zakážou | E15.cz

Poslední hrozbou naší kultuře byl článek o tom, že v podnikové jídelně automobilky Volkswagen zrušili veškeré maso včetně oblíbených kari klobás, kterých se tam za předchozí rok snědlo sedm milionů porcí. Tuto vizi továrních dělníků, kteří byli připraveni o své klobásy, přinesl nejprve server Novinky.cz v článku s titulkem „Závodní jídelna Volkswagenu ve Wolfsburgu končí s masem“. „Mnozí zaměstnanci automobilového koncernu Volkswagen ve Wolfsburgu utrpí po návratu z dovolené šok. Jejich závodní jídelna totiž škrtla z nabídky jídel maso a mění se na vegetariánskou a veganskou,“ informovaly Novinky.cz. „S klobásami se ale zaměstnanci z Volkswagenu nemusejí rozloučit navždy. Bude je mít stále v nabídce jídelna, která je o pár metrů dál, na opačné straně ulice,“ hlásilo malé světlo na konci tunelu v závěru temného článku.

Musím se přiznat, že mě to zarazilo. Určitě je potřeba šetřit přírodu, ale takhle radikálně nedat lidem vůbec na výběr? Nebudou se montéři bouřit? Vydal jsem se po stopách zprávy. Vedle prvního článku jsem nalezl záhy ještě další na serveru CzechCrunch, který pod titulkem „V hlavní jídelně s masem končí, i klobásy budou veganské“ upřesňuje: „Jeden z největších výrobců aut na světě oznámil, že ve své pobočce v německém Wolfsburgu vyřazuje z jídelny pokrmy z masa a pracovníkům na výrobně bude od 20. srpna nabízet pouze vegetariánská a veganská jídla. Masožraví zaměstnanci ovšem nemusejí zoufat ani po těchto velkých změnách – pro nákup svých oblíbených currywurstů mohou stále ještě využívat jiné podniky v okolí, které jejich prodej (zatím) neomezily.“

Podle titulku se tedy jedná o hlavní jídelnu a klobásy budou k dostání v podnicích v okolí, což stále vypadá, jako že se nacházejí mimo areál závodu. Záhy jsem našel i první německý originál. Ve zprávě z Frankfurter Allgemeine Zeitung se píše „Auf die Wurst verzichten muss bei VW aber niemand. In der Kantine wenige Meter entfernt auf der gegenüberliegenden Straßenseite wird es sie weiterhin geben,“ tedy: „Klobásy stále budou k dispozici v kantýně vzdálené několik metrů na protější straně silnice.“ Zde se tedy již dozvídáme, že v areálu existuje i další kantýna, kde klobásy stále mají.

Další informaci nacházím na serveru Moror1.com: „There are several cafeterias serving the massive complex of VW plants in Wolfsburg. The decision to remove the sausage from the menu only affects the one in the high-rise administrative headquarters right now,“ tedy: „V rozsáhlém komplexu závodů VW ve Wolfsburgu se nachází několik jídelen. Rozhodnutí vyřadit z jídelního lístku klobásu se nyní týká pouze té ve výškovém administrativním sídle.“

Vše finálně upřesňuje další článek ve FAZ, podle kterého jde o jednu podnikovou restauraci, jednu ze třiceti různých kantýn v obrovském areálu továrny. Ano, čtete správně. Ve zmíněné pobočce automobilky Volkswagen je celkem třicítka jídelen a maso přestali servírovat v jedné jediné. Podle českých překladů to však vypadalo málem na celoněmecký zákaz masa. A tak je to tady s každou druhou zprávou.

Autor je spisovatel a marketér