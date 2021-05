Jakub Horák: K heslu „Best in covid“ si Češi mohou přidat další zářez | E15.cz

Podíl obyvatel Česka, kteří důvěřují české vládě, klesl podle průzkumu meziročně ze 40 na 19 procent. Češi tak věří vládě své země nejméně ze všech obyvatel Evropské unie. K heslu „Best in covid“, kterým zhodnotil naši situaci premiér Andrej Babiš v srpnu 2020, si tak můžeme přidatdalší zářez – „Best in nedůvěra“. Ještě razantnější je nespokojenost s politickou situací celkově – s tou je spokojeno pouze 11 procent obyvatel a jako velmi špatnou ji hodnotí polovina Čechů a Češek.

Ta změna se navíc odehrála velmi rychle – během února například spadla spokojenost s politikou u voličů ČSSD ze 43 na šest procent. Z výzkumu je i vidět, že za poklesem důvěry stojí současná hlavní vládní agenda, kterou je boj proti pandemii. I přes celkovou blbou náladu však mají občané jasno v tom, kdo za špatnou situaci může.

Zatímco 68 procent Čechů považuje opatření proti šíření nemoci za oprávněná, s tím, jak je zavádí česká vláda, je spokojeno pouhých 24 procent. Jak je toto možné? Existuje jedno zajímavé přísloví pravící: „If you pay peanuts, you get monkeys“. Z původního smyslu „pokud platíte malé mzdy, dostanete špatné zaměstnance“ ho lze chápat i stylem „S čím kdo zachází, tím také schází,“ jak by jistě vysypala z rukávu teta Kateřina.

Průměrný volič vládních stran je dnes muž starší padesáti let, z menší obce, s nižším příjmem a bez maturity. Takový člověk jen těžko mohl během lockdownu přejít na počítačový home office, neboť jeho práce bývá jiného druhu. Ekonomický tlak nutil tyto lidi ignorovat testování, nesoucí s sebou nebezpečí karantény pro všechny jejich blízké a následnou ztrátu příjmů.

A nutnost bezpečnostní pravidla ignorovat vedla přímo k další věci – tou je podvědomá snaha najít si takové vysvětlení situace, které moje rizikové chování omluví. Tak vzniká popírání epidemie, a proto na Facebooku můžeme číst statusy premiéra vlády, pod kterými mu polovina komentujících nadává, že se nemá čím naočkovat – a druhá polovina, že celá pandemie je jen jeden velký mediální podvod!

Vzhledem k charakteru svých voličů by premiérovi mnohem víc vyhovovalo z opozičních lavic kritizovat jakákoli opatření. Ve své pozici je naopak musel zavádět. Tím šel přímo proti svým politickým zájmům a proti svým voličům, kteří vážnost epidemie popírají.

Výsledkem je, že zatímco vzdělanější a movitější voliči vládu kritizují, že zákazů zaváděla málo, voliči ANO a ČSSD dnes vládu nesnášejí za to, že zaváděla vůbec nějaké.

Součet obou skupin nám přinesl další světové prvenství.