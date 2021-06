Jakub Horák: Přechod z levice na pravici | E15.cz

Pak člověk žije dál a má třeba děti a třeba i nějakou středně velkou firmu s padesáti zaměstnanci a najednou se zcela nepozorovaně přesune mezi ty, kteří musejí pravidla určovat, musejí vyžadovat nějaký pořádek. Ještě úplně nedávno byl člověk pankáč a najednou na něj nějaká Apolenka ukazuje a volá: Boomer! Boomer! Kožená bunda s nápisem NO FUTURE mu ještě visí někde na půdě ve skříni, jenže nějakého NO FUTURE se vaše dcerka nenají a firmy taky nerostou automaticky a bez boje.

Je to vlastně legrační – člověk si myslí, že je pořád stejný, ale najednou se ocitne na opačné straně, protože vyrůstají další a další generace těch, kdo chtějí větší podíl na vládě věcí tohoto světa a ve vás vidí ten svět starý, kdežto oni jsou ten nový. A stane se to úplně nepozorovaně, stejně jako se ve znaku Tao ta bílá nepozorovaně promění v černou a černá v bílou a ani v tom znaku to neznamená, že jedna strana je zlo a druhá dobro, je to zkrátka proměna, která se děla a děje a bude se dít do konce tohoto světa.

Spousta z nás, kteří jsme zažili devadesátá léta s téměř nezasahujícím státem, jenom pak zírala, jak Jiří Paroubek vyhrál volby se sloganem „Zrušíme třicetikorunový poplatek u doktora“. A také jak se sociální sítě plní nejrůznějšími posty typu „za socialismu stálo pivo 2,50,– a bylo dobře“. Najednou ta touha čelit všemu čelem bez pojišťovny a za to mít svobodu začala mizet. Proč se tak stalo?

Naše země se teprve noří z těch třísek, které z ní nadělali komunisti. Bude to trvat ještě tři generace, než se to srovná na normální vývoj. Mezitím se kolem nás proměňuje svět a co bylo včera standardní chování, dneska je málem na kriminál. Sociální sítě přinesly ohromnou možnost svobody projevu, ale zároveň vás za váš projev může i kdokoli postavit na veřejný pranýř. Černá a bílá se otáčejí neustále. Jedni musejí útočit, druzí se musejí bránit a z toho pak vzniká to, čemu říkáme historie.