Bitcoinová peněženka, ze které v březnu ministerstvo spravedlnosti obdrželo miliardový dar, zajišťovala přístup i k dalším kryptoměnám typu bitcoin cash. Jejich hodnota je však oproti bitcoinu řádově nižší.

Stát si toho ale zřejmě nevšiml. Byť by tím vzrostla nejen hodnota jmění připisovaného bývalému provozovateli nelegálního internetového tržiště Sheep Market Tomáši Jiřikovskému, a s tím potenciálně i hodnota sporného daru ministerstvu spravedlnosti.

Jiřikovský získal po nedávném vydání jeho státem zabavené kryptoměnové penězenky přístup nejen k minimálně 1561 bitcoinům, ale také k virtuálním mincím „bitcoin cash“ a dalším klonům originálního bitcoinu. V notářském zápise o průběhu otevírání této peněženky zmínky o bitcoinových klonech chybějí.

Nárok na tyto alternativní bitcoiny cash přitom získal v poměru 1:1 automaticky každý, kdo prvního srpna 2017 držel ve své vlastní kryptopeněžence originální bitcoiny. Právě od „původního“ bitcoinu se tehdy po sporech v bitcoinové komunitě odštěpil klon s mírně odlišnými technickými vlastnostmi. Ve světě virtuálních mincí obecně není ojedinělá situace, kdy se autoři kryptoměnových projektů snaží přilákat nové uživatele tím, že dosavadním držitelům zavedených virtuálních měn rozdávají nové.

Vysezené bitcoiny

Mezi takové „obdarované“ bitcoinem cash se zařadil také Jiřikovský, respektive jeho virtuální peněženka. Programátor byl v roce 2016 již zadržen a později odsouzen za zpronevěru a obchod s narkotiky k devíti letům vězení. Nakonec tam strávil ale za dobré chování polovinu vyměřené doby a také se domohl i vrácení zabavených počítačů s přístupem ke kryptoměnám.

Na adresách původní kryptopeněženky odsouzeného programátora, ze které putovalo coby dar ministerstvu spravedlnosti 468 bitcoinů spojených s ilegálním tržištěm Nucleus, jsou dosud „nevyzvednuté“ bitcoiny s přídomkem cash. Server e15.cz to zjistil na základě nahlédnutí do blockchainových záznamů těch adres, které byly součástí kontrolní transakce před následným odesláním stovek bitcoinů do státní hardwarové kryptopeněženky Trezor. Na parametry těchto převodů upozornil již dříve server Lupa.cz.

Podle soudního znalce Jiřího Bergera letos Jiřikovský získal přístup k 1561 bitcoinům. Část médií spekulovala ještě o vyšším počtu, jak však vysvětlil na svém blogu Patrick Zandl, publicista a podnikatel v IT, přístup k dalším tisícovkám virtuálních mincí může být s ohledem na parametry použité kryptopeněženky navždy ztracen.

Kryptoměnové miliony

1561 bitcoinům by odpovídalo 1561 „mincí“ bitcoinu cash. Přestože je kurz této dvanácté největší kryptoměny podle tržní kapitalizace řádově nižší než v případě originálního bitcoinu, i tak by takové množství klonu bitcoinu šlo směnit podle aktuálního kurzu portálu CoinMarketCap za více než šestnáct milionů korun. O toto kryptoměnové jmění se však podle dostupných informací Jiřikovský se státem v rámci svého kontroverzního daru nepodělil.

Server e15.cz požádal ministerstvo spravedlnosti o vyjádření, zda před sepsáním darovací smlouvy mezi ministerstvem a Tomášem Jiřikovských ověřovalo možné spojení jeho virtuální peněženky i se všemi bitcoinovými klony, do vydání tohoto textu však odpověď nedodalo.

Soupis jmění připisovaného Jiřikovského kryptopeněžence nemusí končit. Podobně jako bitcoin cash se od bitcoinu odštěpilo i několik dalších klonů. Nesly přídomky SV, gold nebo diamond. Jejich tržní hodnota je však titěrná i v porovnání s bitcoin cash.

„Pokud bitcoiny cash nebyly od srpna 2017 na příslušné peněžence přesunuty, má držitel klíčů nárok i na 1561 bitcoinů SV v hodnotě dalšího cca milionu korun," potvrzuje zjištění e15.cz Lukáš Hozda, vývojář ve společnosti Braiins, která vytváří software na efektivnější těžbu bitcoinu.

K tomu, aby se je vůbec mohl kdokoliv s přístupem k Jiřikovského digitální peněžence pokusit směnit, by však musel udělat vícero kroků. Čistě z technického hlediska to znamená nutnost přenést z Jiřikovského postarší verze kryptopeněženky s názvem Bitcoin Core stovky speciálních souborů – privátních klíčů – do novějších digitálních peněženek podporujících bitcoin cash a další odnože nejslavnější kryptoměny. Teprvé poté by s nimi bylo možné nakládat.

„Z technického hlediska není získání coinů z těchto klonů složité. Pro člověka z IT odvětví by šlo o rutinní, byť potenciálně časově náročnou práci," míní Hozda. Pokud ale tyto klíče úřady od Jiřikovského nezískaly, znamená to, že stát k jeho bitcoinům cash nemá přístup.

Bitcoinové klony nad zlato

Pro Jiřikovského by nicméně mohly mít alternativní bitcoiny cenu, která v některých ohledech převyšuje jejich současnou nominální hodnotu. Zatímco bitcoiny z darknetových tržišť jsou nejen v českých podmínkách regulovaných kryptoburz a směnáren neprodejné, bitcoiny cash ze zabavené kryptopeněženky mohou představovat mezní a méně jednoznačnou situaci. Bitcoin cash má svůj vlastní blockchain, svou účetní knihu, vlastní řetězec transakcí.

A přestože v něm lze v souvislosti Jiřikovského a Blažkovy kauzy dohledat, že konkrétní mince vznikly ze „špinavých“ bitcoinů, samotné „Jiřikovského“ mince bitcoin cash žádným darknetovým tržištěm neprošly.

„V Evropské unii neexistuje žádný seznam autorizovaného softwaru k analýze blockchainu. Obecně se proto nedá vyloučit, že z pohledu některých takových programů mohou vypadat odnože bitcoinu typu bitcoin cash jako pomyslně čisté, ačkoliv vznikly odštěpením od bitcoinů spojovaných s pochybnou činností,“ vysvětluje partner advokátní kanceláře Blockchain Legal Radim Kozub. „V blockhainu jako takovém žádné špinavé nebo označkované virtuální mince neexistují. To z nich dělá až pozdější interpretace záznamů v blockchainu.“