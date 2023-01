Babiš boj o hrad zřejmě prohraje. Může mu ale pomoct do budoucna - komentář | E15.cz

Prezidentská kampaň se blíží ke konci. Sice nás ještě čekají velké televizní debaty, ale mnohé už je jasné a dlouhodobě čitelné. Těžko samozřejmě odhadovat, jak to celé dopadne, ale poslední dny do volby v druhém kole přinesly na pole politického marketingu něco, co jsme tu posledních deset let neměli.