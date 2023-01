Jan Vejmělek: Dolar to nevzdává | E15.cz

Dolarový index měřící výkonnost dolaru vůči šesti nejvýznamnějším měnám si za celý loňský rok připsal 3,5 procenta. Celoroční výsledek je ale zkreslen výkonností v posledních třech měsících. Ke konci září činily dolarové zisky od počátku roku více než 14 procent. Ještě výraznější cenové pohyby byly zaznamenány na nejobchodovanějším měnovém páru na světě – eura vůči dolaru. Tady během prvních třech čtvrtletí loňského roku euro ztratilo více než 15 procent. Díky úspěšnému závěrečnému kvartálu nakonec dolar získal vůči euru lehce přes pět procent.

Dolar jako tradiční měna bezpečného přístavu samozřejmě profitoval z dramaticky zhoršené globální geopolitické situace v souvislosti s agresí Ruska na Ukrajině. K tomu se ale přidaly fundamenty. Zejména v první polovině roku to byl dolarový úrokový diferenciál. Se zvyšováním úrokových sazeb ze strany Fedu se atraktivita americké měny zvyšovala. Postupně ale sazby začala zvedat i ECB a tím faktor úrokového diferenciálu ustoupil do pozadí. Vystřídaly ho turbulence na komoditních trzích, zejména energetických. Ty se propsaly do výrazného zhoršení bilance zahraničního obchodu v eurozóně, což na sklonku léta euru výrazně zatopilo. Závislost na dovozu drahých surovin znamenala, že tradičně přebytková eurozóna se v zahraničněobchodní bilanci propadla do deficitu.

Závěrečné měsíce loňského roku zavelely k obratu, který podle nás bude charakteristický i pro většinu letošního vývoje. Zklidnění na komoditních trzích zlepší statistiky vnější bilance eurozóny na dovozní straně, na vývozní by mělo pomáhat zmírňování potíží v globálním dodavatelském řetězci. Dolar tak již letos kralovat nebude. I kdyby se ovšem naplnila naše ve srovnání s tržním konsenzem agresivní prognóza a euro se ke konci roku obchodovalo za více než 1,10 dolaru, stále to v historické perspektivě bude znamenat nadprůměrně silnou pozici americké měny.

Autor je hlavní ekonom Komerční banky