Jan Vejmělek: Recese do Ameriky přijde, ale později | E15.cz

Americká ekonomika spadla během první poloviny letošního roku do recese, když zaznamenala dva mezičtvrtletní poklesy za sebou. Tamní centrální banka přesto celkem svižně zvyšovala úrokové sazby, přestože Fed má v popisu práce hlídat nejenom inflaci, ale i hospodářský růst kvůli trhu práce. Dolar pak mířil do výšin, kde nebyl několik desetiletí. Je tedy hospodářství Spojených států opravdu v recesi?

Technicky ano, fakticky ne. Definice technické recese v podobě dvou mezičtvrtletních poklesů reálného hrubého domácího produktu byla v první polovině roku naplněna. To ale vůbec nic neříká o celkovém ekonomickém útlumu. V USA recesi potvrzuje Národní úřad pro ekonomický výzkum, který sleduje celou škálu ukazatelů jak z produkční sféry na straně firem, tak z výdělkové na straně domácností, či z trhu práce. A nutno podotknout, že v drtivé většině jsou na tom tyto ukazatele lépe, než tomu bylo na počátku letošního roku.

Fed tedy může dále odhodlaně bojovat s inflací zvyšováním úrokových sazeb. Ty podle naší prognózy vystoupají do poloviny příštího roku nad 4,5 procenta. Dostanou se tak poměrně výrazně nad neutrální úrokovou sazbu, kterou vidíme kolem 2,15 procenta. Budou tedy působit výrazně restriktivně.

Recese se tedy letos ve Spojených státech nekoná. To samozřejmě neznamená, že nepřijde. Přijde. Ale bude to do značné míry výsledkem utažené měnové politiky, což připouštějí samotní američtí centrální bankéři. Vzhledem k délce transmisních mechanismů, tedy než se vysoké úrokové sazby promítnou v reálné ekonomice, je možné americkou recesi očekávat až ve druhé polovině příštího roku, či dokonce až v roce 2024.

A že aktuálně opravdu nic nehrozí, potvrdí čtvrteční data z amerického trhu práce za září. Ta totiž ukážou na další silnou tvorbu pracovních míst a návrat Američanů na trh práce, z něhož se dostali během pandemie. A nejenom že se vytvářejí pracovní místa, ale hlavně rostou výdělky. A to je ta nejlepší obrana proti recesi.

Autor je hlavní ekonom Komerční banky

