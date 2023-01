Jan Vejmělek: Recese už tu byla? A kdy? | E15.cz

Uteklo to jako voda a po čtvrt roce v Komerční bance opět přicházíme s aktualizovanou makroekonomickou prognózou. A jak už to bývá, máme pro vás dvě zprávy. Ta horší je, že jsme pro letošní rok revidovali celkový očekávaný růst ekonomiky níže na 0,3 procenta z původně udávaných 0,5 procenta. Naopak očekávanou inflaci jsme posunuli výše na 12,9 procenta. Před třemi měsíci jsme přitom čekali 12 procent.

A ta dobrá zpráva? Námi očekávaná mělká recese se odehrála ve druhé polovině loňského roku. Ani se tomu nechce věřit, ale vše nasvědčuje tomu, že recese je za námi. Byla pouze technickou záležitostí. Oživení ale bude velmi, velmi pomalé, pro první čtvrtletí předpokládáme mezičtvrtletní hospodářský růst o pouhou desetinu procenta. Na předpandemickou úroveň konce roku 2019 se tedy naše produkce dostane až s koncem letošního roku. Pokud můžeme hovořit o recesi v nějakém segmentu, je to jednoznačně spotřeba domácností. Ta kvůli propadům v reálných disponibilních příjmech klesá nepřetržitě již od závěrečného čtvrtletí roku 2021.

V podstatě tedy letošní ekonomická stag­nace bude znamenat, že trh práce zůstane silný. Mírné zvýšení nezaměstnanosti předpokládáme pouze v průběhu prvního čtvrtletí a podíl nezaměstnaných podle nás nepřesáhne čtyři procenta. Růst nominálních mezd tak může atakovat dvoucifernou úroveň. Bohužel ani tak to nebude stačit na vykompenzování vysoké inflace. Růstu mezd v reálném vyjádření se tak zřejmě dočkáme až napřesrok.

Právě u letošní inflační prognózy se obáváme, že sázky na rychlý pokles inflace do jednociferného teritoria jsou liché. Samozřejmě že klíčový bude výsledek za leden. Ten totiž do značné míry určí průměrnou inflaci za celý letošní rok. A my se obáváme, že zářijové maximum meziroční dynamiky bude za leden překonáno. A letošní rok bude opět ve znamení dvouciferné inflace. Česká národní banka tak se snižováním úrokových sazeb spěchat nebude. Poprvé k tomuto kroku přistoupí podle nás v srpnu.

