Češi si stále neumí ujasnit národní identitu | e15.cz

Zjevné jsou dvě věci: akce, jako byla ta v sobotu na Václavském náměstí, pomáhají zájmům Vladimira Putina a šíří jeho vidění světa. Zároveň ale platí, že většina demonstrantů přišla protestovat proti vládě Petra Fialy a na místě prostě byla z jiných důvodů, než je přímá podpora Ruska a jím vedené agresivní války a genocidy. Navzdory tomu nelze přehlédnout, že nad tématy jako jsou drahota, penze či zdravotnictví jasně vyčnívala právě kapitulantská linka žádající zastavení pomoci napadené Ukrajině.

Se „špionománií“ to nesmíme přehánět. Nejspíš si pamatujete, jak americká média viděla při vzestupu Donalda Trumpa ruského agenta za každým rohem a každým tweetem. Ale také si nedělejme iluze. Tohle je přesně jeden z případů, které Moskva umí zneužít pro svou propagandu, přičemž sází na idealistické pohnutky pacifistů, popřípadě na strach lidí z války.

Připomeňme si taky, jak to bylo s radarem, tehdejší události máme dobře popsány. Tehdy se lídrem protestů stalo hnutí Ne základnám a BIS politiky varovala, že je skrytě financované Rusy. I veřejná zpráva Vojenského zpravodajství z roku 2008 konstatovala, že akce, jejichž cílem bylo zabránit výstavbě americké základny, organizovali zpravodajci z ruského velvyslanectví. A teď do roku 2023: transparent Ne základnám se objevil i v sobotu na Václavském náměstí.

VIDEO: Část demonstrantů se snažia vniknout do budovy Národního muzea. Chtěli strhnout Ukrajinskou vlajku

Můžeme analogicky předpokládat, že stejně jako před patnácti lety jsou i dnešní „pacifistické protesty“ zajímavé pro ruské tajné služby. Jejich kapacity jsme sice zdecimovali po odhalení kauzy Vrbětice, ale rozhodně nezmizely zcela. Vystupování organizátorů a svolavatelů sobotní akce jelo přesně podle not ruských trollů. S tím musíme počítat, zvláště když Moskva cítí, že jsou ohroženy její mocenské zájmy. Nepříjemnou novinkou ale je, že kromě proruských křiklounů se akce účastní i lidé, které bychom za agenty Kremlu označili sotva.

Otázka zní, jak máme k podobným demonstracím přistupovat. Kdyby se na nich sešli jen lidé z ruské páté kolony, mohli bychom nad tím mávnout rukou. Už proto, že by jich tam bylo jak do mariáše. Kdyby se naopak konala masivní demonstrace lidí skutečně nespokojených s vládní politikou, lidí skutečně cítících ohrožení a ekonomickou tíseň, nezaznívaly by na ní proruské výmysly. Zkrátka by na poklonkování Moskvě nebyl prostor a energie, šlo by o autentické vyjádření obav a důležitý vzkaz kabinetu, že něco dělá špatně. Jenže ono to bylo tak nějak pomícháno dohromady – a to považuju za nebezpečnou kombinaci.

Co se týká Petra Fialy a jeho ministrů, ti samozřejmě nemohou vést s organizátory demonstrací žádný dialog, jaký by vedli třeba s odboráři.