Komentář Dušana Šrámka: Čeká nás po prázdninách vlna bankrotů? | E15.cz

I přes výrazný propad v jednotlivých hospodářských odvětvích ekonomika zatím zdánlivě šlape bez nějakých zvláštních otřesů, které by se například projevily v markantním růstu nezaměstnanosti. Do značné míry jde ale o umělý spánek, ze kterého může přijít ošklivé probuzení.

Podle přechodných opatření v rámci tzv. Lex Covid do konce letošního roku nebudou muset firmy a živnostníci povinni podat na sebe insolvenční návrh, a do konce srpna nebudou přípustné ani věřitelské insolvenční návrhy. Doba hájení ale končí začátkem září, teprve po té se ukáže, jak krize zasáhla platební schopnost jednotlivých tržních subjektů, do jaké míry jsou schopny dostát svým závazkům. A možná dojde na zmiňované procitnutí.

Pokud nedojde k jejich dalšímu prodloužení, což by vyžadovalo schválení parlamentem, obnoví se po jejich naplnění původní právní stav. Od tohoto data už budou moci věřitelé opět podávat insolvenční návrhy. O hrozbě bankrotů se ostatně zmiňoval v E 15 i analytik Partners Martin Tománek.

Nejde ale jenom o klasické podnikatelské subjekty. Do potíží se totiž mohou dostat i investiční fondy. Už dnes je evidentní, že koronavirová krize zcela přestavěla dosavadní způsoby výkonu práce na pracovišti, že spousta firem přešla zcela zásadně na home office, a bude se kvůli snižování nákladů držet získaných zkušeností i nadále. To pochopitelně ovlivní cenu nemovitostí a tím pádem i výnosy z nich, a je dokonce otázkou, zda nakonec nepůjde o ztráty. U akciových fondů by se mohl negativně projevit zvýšený počet bankrotů společností, ve kterých fondy drží akcie. Nakonec i ty mohou skončit ve ztrátě, a dostat se do insolvenční situace. Jejich pády by tak zasáhly nejenom je, ale především fyzické a právnické osoby, které ve fondech mají uloženy své peníze.

Dva prázdninové měsíce by tedy měly firmy, živnostníci, ale i investiční fondy využít k tomu, aby zhodnotili, zda se ještě pohybují v liberálním byznysovém právním rámci nebo už v insolvenčním rámci, kde platí striktní pravidla a sankce. Podle odborníka na insolvenční právo, předsedy Rady expertů Asociace insolvenčních správců, advokáta Michala Žižlavského, by měly podnikatelské subjekty využít zbývající čas k tomu, aby se rychle zorientovali v tom, v jakém právním prostředí se aktuálně nacházejí, případně využít zkušené poradce pro restrukturalizaci a insolvenci. V některých případech bude podle něj vhodný test insolvence, jehož výsledek zodpoví, zda se firma již nenachází v insolvenčním právním rámci.

Včasným řešením se tak vyhnou podnikatelé problémům, které by mohly nastat jak pro ně osobně, tak pro jejich firmy. A na jejich přístupu bude rovněž záležet, zda nás po prázdninách nebude čekat vlna bankrotů, která by mohla fatálně otřást již tak narušenou ekonomikou.