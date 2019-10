Komentář Grigorije Mesežnikova: Koho sežere Gorila? | E15.cz

Mezi návštěvníky bytu byl i Robert Fico. A i když nahrávka nepřinesla proti přepisům skoro žádné nové informace, její zveřejnění zapůsobilo jako výbuch. V téže chvíli totiž došlo k odhalení neuvěřitelných okolností, které nahrávku provázely.

Zvukový záznam Gorily našli policisté při prohlídce domu Mariána Kočnera, mafiána obviněného z objednání vraždy novináře Jána Kuciaka a z mnoha podvodů. Z rozhovorů mezi Kočnerem a bývalým generálním prokurátorem Dobroslavem Trnkou vyplynulo, že Kočner záznam Gorily na čas „uskladnil“ ve služebním trezoru šéfa slovenských žalobců, který ji po celou dobu tajil před vyšetřovateli kauzy. Trnka zároveň parkoval úplatky, které přijal, na Kočnerových účtech.

Způsob komunikace mezi mafiánem a generálním prokurátorem byl šokující. Kočner Trnkovi vulgárně nadával, choval se k němu jako k podřízenému, vydíral ho. Kromě toho z policejních záznamů vyplynulo, že Kočner úkoloval tajemnici ministerstva spravedlnosti Moniku Jankovskou a přes ni ovlivňoval rozhodování soudů, přes policejní funkcionáře sbíral informace o novinářích a jejich rodinách, přes uplacené redaktory uveřejňoval příspěvky v novinách a byl v denním kontaktu s politiky vládní strany Smer.

Kočnerovi se podařilo, i když zjevně nechtěně, téměř nemožné – pár měsíců před parlamentními volbami propojil svou osobní účastí mnohé kauzy od dvojnásobné vraždy přes korupci v justici, ilegální sledování novinářů a obří finanční podvody až po legendární Gorilu. V ní ze současných aktivních politiků figuruje už jen jeden – Robert Fico, předseda strany Smer, k níž se Kočner doslova modlil a dělal všechno pro to, aby zůstala u moci navzdory zvratům v politickém vývoji.

V roce 2012 se Ficovi podařilo přesvědčit Slováky, že Gorila je kauzou vlády Mikuláše Dzurindy. Strana Smer následně vyhrála volby s triumfálními 44 procenty. Gorila tehdy politicky sežrala středopravé politiky. Fico jako šéf vlády však za šest let neudělal nic pro to, aby se kauza vyšetřila. Naopak ji všemožně zamlžoval a mařil její vyšetřování. Dnes je touto kauzou nejvíce ohrožen on sám. Stane se další obětí nenasytné Gorily? Bude velkou ironií, pokud ho zrovna korupční systém, který roky pomáhal držet při životě, politicky sežere.

Autor je politolog, šéf Institutu pro veřejné otázky