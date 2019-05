Komentář Jakuba Seidlera: Český růst v obklíčení | E15.cz

Růst byl dle úřadu začátkem roku tažen spotřebou domácností a investiční aktivitou. To se čekalo. Trh práce je nadále přehřátý a míra nezaměstnanosti je pořád na historických minimech. Domácnosti proto nemají hluboko do kapsy a firmy musejí investovat do automatizace, aby se s nedostatkem pracovníků vypořádaly.

Překvapivým sdělením statistiků je skutečnost, že k růstu měl výrazně přispět i zpracovatelský průmysl. Podle dříve zveřejněných měsíčních čísel totiž zpracovatelský průmysl v prvním čtvrtletí mezičtvrtletně poklesl téměř o procento a z meziročního pohledu stagnoval. Do výpočtu HDP však vstupuje také takzvaná mezispotřeba či změny zásob – ty patrně měly v prvním čtvrtletí u průmyslu významný vliv. To nemění nic na tom, že průmyslová produkce letos postupně zpomaluje a nadále nebude takovým tahounem tuzemského hospodářství jako v minulých letech.

V tomto ohledu je alespoň trochu příznivou zprávou mírné zrychlení německé ekonomiky v letošním prvním čtvrtletí mezikvartálně o 0,4 procenta. Ve druhé polovině minulého roku ekonomika našeho nejvýznamnějšího obchodního partnera balancovala na hraně recese. Růst Německa v prvním čtvrtletí byl však tažen spotřebou domácností, zatímco průmysl stále nemůže nabrat dech. Zrychlení německé ekonomiky je určitá úleva, ale z pohledu vývoje tamního průmyslu stále nejde o obrat k lepšímu.

Letos by tuzemská ekonomika po loňském téměř tříprocentním růstu měla podle všeho zpomalit blíže ke dvěma procentům. Rizika jsou však nadále vychýlená ve směru slabšího růstu, zejména kvůli zpomalování zahraniční poptávky. Dalším rizikem je eskalace obchodních válek a citelnější zpomalování Číny. Ta je sice z pohledu přímých tuzemských vývozů méně významná, patří však mezi největší exportní trhy Německa, a proto je podstatná i pro českou ekonomiku.

S ohledem na nepříliš příznivý vývoj v zahraničí v posledních měsících se prozatím můžeme nad růstem české ekonomiky na začátku roku zaradovat. Ale nejistot a rizik kolem budoucího vývoje zůstává pořád více než dost.

Autor je hlavní ekonom ING Bank