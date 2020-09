Babišovo pokání - komentář Jany Havligerové | E15.cz

Premiér Andrej Babiš v pravidelné nedělní facebookové promluvě k národu učinil pokání. Skoro. Uznal, že o zrušení některých proticovidových opatření se rozhodovalo kvůli společenské poptávce, a nyní to hodnotí jako chybný krok. Ale pozor, můžeme si za to sami. Možná ne všichni, ale většina: Stěžovali jste si, že vám vláda dává náhubky, omezuje svobodu a podnikání. Že jsme tu zavření jak v lágru. Teď podle ministerského předsedy ti, kteří chtěli nejvíc rozvolňovat, nejvíc křičí, že se měla přísnější opatření přijmout dřív.

Po obvyklých nářcích přišlo pro jistotu ujištění: Na plošná ekonomická opatření a ani na zavírání škol, tak jako letos v březnu, už nedojde. Pokud jde ale o školy, je podle premiéra ještě potřeba vypracovat a „dořešit“ metodiku tak, aby mohla být výuka zajištěna i v následujících měsících.

Co si Babiš představuje pod dořešením metodiky, nevíme, ale ministr školství Plaga se už chopil iniciativy. Vláda by podle něho měla poskytnout respirátory učitelům i nepedagogickým pracovníkům v Praze a v dalších regionech nejvíce postižených koronavirovou nákazou. Každý by jich měl dostat minimálně deset. Jen v hlavním městě by to byla dodávka zhruba pro padesát tisíc lidí. Co bude dál, například když bude přibývat ohrožených okresů, a hlavně budou-li kantoři darované respirátory muset povinně nosit při výuce, ovšem nesdělil. Rozhoduje vláda, respektive premiér, šéf rezortu školství jen dopracovává metodiku…

Předzvěstí, jak Babišův kabinet rozhodne, by mohl být Plagův argument, že výuka v ochranných pomůckách, a to i školáků v rouškách nebo respirátorech, by zabránila nutnosti zavírání celých tříd. Přinejmenším část učitelů, hlavně těch na prvním stupni základních škol, si „zarouškované“ vyučování představit nedovede. Ale i kdyby. Životnost jednorázových roušek bývá dvě hodiny. Poté se mají vyhodit, je potřeba si umýt ruce a dezifikovat je. Respirátory, podle typu, mohou fungovat po dobu šesti až osmi hodin nepřetržitého nebo přerušovaného používání. Viz informace ministerstva zdravotnictví. Pokud Plagův nápad na vládě projde, bude to stejné jako se zasíláním ochranných pomůcek důchodcům. Fakticky nic jiného než líbivé gesto. Připomínat, jak dlouho dopředu se vědělo, že začátek školního roku a návrat z prázdnin bude náročný, je už zbytečné. Představitelé státu měli jiné starosti. Jak dostat občanům do hlavy, že díky jim vše skvěle zvládáme.

Na jaře jsme covid zvládali bezvadně a na podzim to bude podle premiéra stejné. Když si každý obyvatel Česka bude permanentně zakrývat dýchací cesty. Potom dokonce ani nebude nutná karanténa. Budou-li se setkávat jen lidé s rouškami nebo respirátory, nákaza v zásadě nebude hrát roli. Takže si ušetříte i fronty na odběrových místech, potřeba testování a trasování, která vás otravuje, výrazně klesne. Když to dobře půjde, nakonec ani nebudou nutné elektronické formuláře, pro „samotrasování“, které by už brzy měly ušetřit čas hygienikům. Takže, je to na vás. Vláda už má jiné starosti, podle její Rady pro zdravotní rizika je prioritou každý den sledovat kapacitu nemocnic. Premiér a ministr zdravotnictví už se dívají za roh. Experi modelují různé varianty dynamiky vývoje nákazy na obsazenost lůžek, modely budou upřesňovat a následovat budou příslušné kroky. Při zkušenostech z před a poprázdninové doby je lepší nedumat, co to prakticky znamená. Asi, že bude líp.