Komentář Jany Havligerové: Česko budiž ochráněno | E15.cz

Obyvatelstvo státu dětmi počínaje a seniory konče je v ohrožení. Nebýt voleb do Evropského parlamentu, možná bychom si to ani neuvědomili. Ale žádný strach, spása je na dosah. Máme obětavé politiky. Ochrání naše děti před burkami. Naše žaludky před ošizenými potravinami. A taky naše zemědělce – ty nejspíš před vysoce škodlivými dotacemi z Bruselu, které už léta pobírají.

Do volebního klání jdou skoro čtyři desítky stran a vesměs všechny představují EU jako strašáka. Ovšemže si s ním dovedou poradit. Zhruba desítka kandidujících hnutí požaduje rovnou vystoupení z EU. Členy unie jsme se stali před 15 lety a podle aktuálních průzkumů je s členstvím spokojeno 52 procent Čechů. Vzít to na vědomí by ovšem horké fázi volební kampaně podle mínění většiny politiků leda uškodilo. Takže evropské volby se odehrají v dosti nezdravém ovzduší.

Zájem velkého počtu stran dostat se do Bruselu je vzhledem k jejich rétorice zdánlivě nelogický. Jako obvykle bude nejblíže pravdě nejjednodušší vysvětlení – volební zákon. Pro jeho dodržení je v podstatě potřebný jen vstupní poplatek na uhrazení části nákladů ve výši 19 tisíc korun. Chodit k volebním urnám se namáhá jen málo voličů. Takže pro dosažení jednoprocentní hranice, která zaručí vyplacení státního příspěvku ve výši 30 korun za každý hlas, stačí získat celkem málo voličů – řekněme takových 17 tisíc v celé republice. Proč takovou lotynku nezkusit.

Zavedené strany do evropských voleb jít prostě musejí a dobře si uvědomují, že je nutné v nich uspět. Ani ne tak kvůli zásadnímu ovlivňování chodu evropského zastupitelského sboru, ale proto že kvůli neúspěchu mohou padat hlavy doma. Své o tom ví expředseda ČSSD Vladimír Špidla. Česko sice do EU přivedl, ale neúspěch v eurovolbách v roce 2004 jej stál premiérskou funkci.

Volba témat pro kampaň není překvapení – je potřeba udeřit na solar. Vysvětlovat lidem, proč je členství v EU pro Česko důležité a přínosné, prostě není sexy. Zato slogany o ochraně spotřebitelů, ochraně před migrací nebo o budoucnosti schengenského prostoru mohou podle průzkumu CVVM přitáhnout zhruba 28 procent voličů. Pochopitelně je i tato témata nezbytné podat co nejsrozumitelnější formou. Některé agitky politiků proto nemají daleko k vystoupením stand­ -up komiků. S uměním to sice nemá moc společného, ale nevadí. I to se dá časem vybrousit. Ostatně komici začínají v politice sklízet úspěchy a Češi volí skoro každý rok. Příležitost se snadno najde. Tak třeba v příští přímé volbě prezidenta.