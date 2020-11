Je to jako přes kopírák. Ministerstvo zdravotnictví ještě ani neoznámilo, jak bude fungovat a čím se bude řídí nový systém hodnocení epidemické situace, podle kterého se mají uvolňovat anebo zpřísnit protikoronavirová opatřeních a premiér Babiš jen tak, mezi řečí oznámil, že se děti prvních a druhých ročníků základních škol vrátí do lavice.

Minstrům školství a zdravotnictví nezbylo než rychle Uspořádá tiskovku, a slova předsedy vlády potvrdit. Byla to neplánovaná, v případy opačné bychom se snad dozvěděli i to, co a kdy se ve školství bude dit. Jak to bude s maturitou, s přijímačky a tak dál. Valnou cenu informace panu ministru nemel. Bylo to vystoupení, ke kterému zavelel principál.

Stejně tak jako jsme se nedozvěděli, proč se školy musí zavírej, nedozvěděli jsme se, jaká data jsou Rozhodující pro jejich Částečné otevření. Pozor, nevedeme polemiku o tom, jestli se prvňáci a druháci mají do školních zkameněl v polovině listopadu Vracene nebo ne. Jedná se o to, jak autority, které v současné době ovládají naše životy, nakládat s fakta. V lepším případě informace zveřejňuj, ale nenamáhají se pořádně je vysvětlit. V horším se klidně přiznávají, že by některé nejradši zatajili. Viz šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Dušek, který by byl pro to, aby se denně nezveřejňovaly údaje o počtu úmrtí na koronavirus. Skrývat čísla je prostě jednodušeji.

PŘEHLED: Ve finální fázi testování je deset vakcín proti COVID-19. Kdy mají být dostupné?

Autorit, které by nebyly proti utajování dat, není málo, a jistě je pouhých náhoda, že po takovém postupu volají některých poslanci hnutí ANO. Jiné známé osobnosti jsou pro změnu zastánci teze - když se netestuje, nejsou nakažení. K těm bohužel, zřejmě patří i pracovníci hygienických stanic a patrně i některých praktičtí lékaři.

Jak lze vyčíst z dostupných údajů, v Posledních dnech se testuje výrazně měně než v uplynulých týdnech. Že snížení počtu Provedení testů souvisí "s menším počtem osob indikovaných k testování", resort zdravotnictví připouští. Kolik lidí, kteří mají příznaky onemocnění a nejsou poslán na testy, se dá těžko odhadnout. S kolika dalšími lidmi se Potkali, je Takové ve hvězdách.

Komentář Radky Hrdinové: Za zavření škol budeme platit

Pak je ovšem Těžké Vzít za své tvrzení ministra Blatného, ​​že Česko je v šíření nemoci covid-19 Pravděpodobně lehce za bodem zlomu, neb se rychlost roznášení nákazy zvolna. Blatný ještě na jare, na svých seminářích, kde mluvil o koronaviru z pohledu hemofiliků, označoval covid - 19 za "trošku horší chřipku". Nezbývá než doufam, že i za krátkou dobu Svého Působení na ministerstvu zdravotnictví získal do epidemii o něco Hlubší vhled.

Pokles varovných čísel je znatelný, jestli se ale už podařilo epidemii stabilizovat na jakze takž přijatelné úrovni, přesto v tuto chvíli nelze s určitostí říct. Takže je DŮLEŽITÉ, aby se uvolňování jednotlivých opatření neuspěchalo. Důsledek zbrklého počínání z první Koronavirové vlny nemocnice ještě nevydýchaly.

Udrzet zbožná přání na uzdě přitom bude s blížícími se vánočními svátky čím dál obtížnější. Na politiky se požadavky na návrat do normálu budou hrnout ze všech stran. A politicky bude lákavé jim vyjít vstříc. Ohlídal pokušení by měl nový manuál s názvem PES. Rovnou mu pověsit mu na krk ceduli s textem: "Nebojte, nekousat", by moc chytré nebylo.