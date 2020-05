Komentář Josefa Poisla: Sucho v zemi, kde se záchod splachuje pitnou vodou | E15.cz

Úkol dneška, alespoň v podání vládní věrchušky, zní jasně. Ve jménu vyššího dobra si vyhrneme rukávy a přírodu, tentokrát v podobě sucha, porazíme na hlavu. Bagrem a míchačkou. V plánu je výstavba několika desítek přehrad a také kilometry trubek položených do země. Ty nebudou tentokrát vodu odvádět, ale naopak ji přivedou. V kapitole státní rozpočet se objeví několik nových položek a přes pár bankovních účtů prosviští stovky miliard. Srdce stavební lobby musí při téhle představě zaplesat.

Nebo je tu alternativa. Co takhle se pokorně vrátit ke zkušenostem předků a navždy zapomenout na to, že poručíme větru i dešti. Začít můžeme například přesměrováním dotací od agrokolosů k zodpovědné péči o půdu. Jinými slovy vrátit krajině její přirozený ráz. Jen tak mimochodem, ta by tak byla časem schopna zadržet násobně více vody, než je kapacita všech současných i uvažovaných přehrad dohromady. Efekt se sice nedostaví hned, ale přesto bude mnohem účinnější, rychlejší i levnější než výše zmiňované „zabetonování“ českých, moravských a slezských luhů a hájů.

A pak je ještě jedna možnost. Všichni budeme spokojeně na záchodě splachovat pitnou vodou a proti suchu vyzkoušíme třeba modlitbu. Případně by to mohl pojistit rumunský pohanský zvyk, který se jmenuje Papaluga. Vylosovaná dívka je při něm přestrojena za motýla, který letí do nebes pro déšť. Jen by bylo asi vhodnější neaplikovat jeho původní formu. V té ona dívčina představovala propojení motýla a temné můry. Tedy čarodějnici. V rámci zajištění rychlého účinku byla pak na konci obřadu rituálně obětována.