Komentář Julie Urbišová: Amerika začíná odznovu | E15.cz

Od rána mi na telefon chodily zprávy od všemožných známých po celých Spojených státech. Oči přilepené na televizních obrazovkách a od rána sledování dění v okolí Bílého domu a Kapitolu. Inaugurace 2021 vstoupí do dějin. Poprvé od roku 1869 přísahu nového prezidenta bojkotuje ten odcházející.

Poprvé v dějinách se kvůli koronakrizi nekonají tradiční dýchánky provázející předání moci. Žádné slavnostní obědy, žádné bály. A poprvé tak bude mít stěhovací tým Bílého domu extrémně málo času na výměnu nábytku a osobních věcí a dezinfekci prostor prezidentova obydlí.

Jindy by se hlavním městem procházely statisíce lidí opojených zvolením jejich kandidáta. Pořádaly by se večírky, na kterých by to zářilo červeno-modro-bílými barvami a podával by se stejně trojbarevný dort možná s obrázkem americké vlajky nahoře. Ti na druhé straně, nespokojení s výsledky voleb, by šli normálně do práce a inaugurační den by nepotěšeně ignorovali.

Místo toho je Washington v obležení vojáků Národní gardy, široké centrum je uzavřeno, párty se konají nanejvýš doma u televize a lidé, kteří by šli jinak do práce, dostali v mnoha případech doporučení být raději z bezpečnostních důvodů doma. Jako by v tom všem byla symbolika toho, že letos na oslavy není čas ani nálada.

Přesně přede dvěma týdny na stejném místě, kde teď skládal přísahu 46. americký prezident, řádil dav. Rozbíjel okna, dveře a domáhal se hlavy viceprezidenta Pence. Stejného viceprezidenta, který čtyři roky loajálně stál za svým a jejich šéfem. Jen pár dní nato stačilo deseti republikánům postavit se proti zbytku strany, bouchnout do stolu a říct, že s Trumpem už nechtějí být spojováni. Deseti z 211 republikánských zákonodárců.

Zbytek republikánů má teď před sebou čtyři roky na narovnání pokřivené páteře a odstřihnutí od lží a dezinformací, které se za poslední volební období staly normou. Jejich předseda v Senátu Mitch McConnell s tím už začal, když v úterý přiznal, že Trump dav k útoku na Kapitol vyprovokoval.

A před prezidentem Bidenem jsou čtyři roky, během kterých musí nabídnout místo nejen všem zástupcům americké společnosti, jak to dělá při skládání kabinetu, ale také místo právě těmto hlasům Ameriky, které se cítí být přehlíženy a nevyslyšeny. „Stále spolu můžeme nesouhlasit,“ řekl mimo jiné po složení přísahy Biden – ono to v systému dvou velkých politických stran ani jinak nelze.

Nesouhlasit spolu tyto dva tábory Američanů budou vždycky. Důležité je, aby si uvědomily, že jsou na začátku nové éry. Na novém startu, kde pro populisty Trumpova střihu, v té jejich „nejlepší zemi na světě“, jak USA sami velmi rádi nazývají, není místo. Zhluboka se nadechnout, vydechnout a začít odznovu.