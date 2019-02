Komentář Martina Čabana: Velká komise, malé naděje | E15.cz

Prohlášení politiků po prvním zasedání Komise pro spravedlivé důchody jasně potvrzují, že široký poradní orgán, který dala dohromady ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD, nebude mít lehký osud. Zatímco sociální demokraté si za prioritu vytkli „spravedlnost“ v důchodovém systému, členové komise z opozičních stran by raději řešili jeho finanční udržitelnost.

Do závěrů prvního zasedání se dostalo obojí, ovšem priority jsou nastaveny zcela jasně. V první řadě se bude řešit „spravedlnost“: nerovné důchody mužů a žen, dřívější odchod do penze pro náročné profese a výše vdovských důchodů. Teprve potom přijde na řadu „otázka příjmů důchodového systému“.

Podle rektorky Mendelovy univerzity a šéfky komise Danuše Nerudové se budou nejdříve řešit věci, na nichž je široká politická shoda. Jenže – jestliže nad tématem existuje široká politická shoda, proč se jím má zabývat komise poskládaná z nejpestřejší směsi stran a nátlakových organizací? Mechanismus srovnání důchodů, je-li Maláčová přesvědčena, že jde o akutní problém, by mělo umět sestavit pár úředníků na jejím ministerstvu. A je-li na tom tak široká shoda, pak návrh jistě projde a nehrozí, že by jej příští politická garnitura rušila.

Má-li mít komise o 44 členech smysl, pak má projednávat věci, na nichž široká shoda naopak nepanuje. Jako je právě zajištění finanční udržitelnosti penzijního systému, které se bohužel krčí na chvostu seznamu priorit. Přitom právě tady je třeba najít řešení s širší podporou. Ve vzduchu samozřejmě visí velká a dosud nezodpovězená otázka, zda takovou širokou shodu vůbec lze najít.

Ale početná komise složená ze zástupců mnoha zájmů by nemusela být špatným místem, kde začít hledat. Je to potřeba. Vzpomínky na osud nedomrlé penzijní reformy Nečasovy vlády jsou varující. Jenže místo toho se bude komise v mnoha příštích měsících zabývat dílčími politickými kroky upravujícími některé penzijní parametry. Ani slova o „adaptaci systému na 21. století“ tuto bídu nezakryjí.

A tak místo toho ODS oznamuje, že sestaví vlastní návrh reformy, Piráti navrhují speciální fond u ČNB, něco jako norské fondy bez příjmů z ropy, a vládní hnutí ANO pošilhává po povinném spoření do třetího pilíře. To do budoucna zkomplikuje jednání v komisi, protože z veřejně prezentovaných návrhů se už nikomu nebude chtít příliš ustupovat. Máme velkou komisi, ale naděje na udržitelný důchodový systém po jejím ustavení o nic větší nejsou.