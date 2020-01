Komentář Martina Lobotky: S nákupem eur neotálet | E15.cz

Nemá to naše centrální banka s vlastní měnou vůbec jednoduché. Nejdřív korunu rok co rok posílá ve svých prognózách na silnější a silnější úrovně. Třeba dle prognózy z loňského února měl být průměrný kurz koruny proti euru v 1. čtvrtletí letošního roku 24,20. Ovšem koruna tyto predikce vesele ignoruje. A to už poněkolikáté, kdy by se čekalo, že udlá něco zcela jiného než nakonec udělá.