Trump ovládl summit zemí G20 - komentář Martina Lobotky | E15.cz

O víkendu skončil summit zemí G20 v japonské Osace. Moc se od něj neočekávalo, již několik let je to ostatně místo, kde se zúčastnění v nejlepším domluví, že se nedomluví. A tak to zhruba i dopadlo. Sledování nehodná „žvanírna“, jak by celou událost nazval jeden z našich politiků, to však přece jenom nebyla.

Setkání nezačalo přitom nijak ideálně. Ruský prezident Vladimir Putin se již před summitem rozpovídal o tom, jak je s liberalismem amen, jak elita opustila „skutečné lidi“ a jak je to všude LGBT (Lesbien, Gay, Bisexual & Transgender) a podobně. Na summitu pak již nic jiného neopakoval. Chladné bylo i přivítání - ani se není čemu divit, mezi pozvanými byl totiž i saúdskoarabský korunní princ Mohamed bin Salmán, kterého západní zpravodajské služby i OSN označují za komplice v loňském případu vraždy novináře Džamála Chášukdžího na saudskoarabském konzulátu v Turecku.

To nevadilo americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který na pracovní snídani označil korunního prince za „svého přítele“ a řekl, že je „velká čest jej potkat“ a že dělá „výbornou práci“. Někteří komentátoři to přešli jako obvyklou zdvořilost, podle mého lze za nákup americké vojenské techniky děkovat i méně úslužně. V každém případě je to mocný signál světu, že si Spojené státy nějakou vraždou novináře nebudou kazit vztahy se zemí, která sedí na největších zásobách ropy. Ostatně, ne zrovna harmonickým vztahem k novinářům je americký prezident známý. Nejde jenom o přesvědčení, že všechno mimo Breitbart a FOX News jsou fake news: v Osace Trump, podobně jako v květnu 2017 český prezident Miloš Zeman, „vtipkoval“ s Putinem o tom, že je „potřeba se zbavit novinářů“.

Trump v doprovodu Kima vkročil do KLDR a dohodl obnovení jednání

I zbytek summitu pak patřil americkému prezidentovi. Po snídani s bin Salmánem se rozhodl - skrze svůj Twitter – pozvat severokorejského prezidenta na krátkou neformální schůzku do korejské demilitarizované zóny. Aby mu řekl „hello“. Po krachu dosavadních jednání a s volbami hlavy státu již za rok se Trump evidentně mermomocí snaží o jednání s Kimem, doufajíce v průlom. Oba se pak skutečně v Pchanmundžomu setkali, když Trump jakožto první poválečný americký prezident vstoupil de iure do severní Koreje. Fotograficky a symbolicky to samozřejmě je velká věc, věcně však nikoliv - kromě příslibu, že se obě strany opět potkají, se totiž nic dalšího nestalo.

Z makroekonomického hlediska nejdůležitější – a v podstatě jedinou důležitou událostí celého summitu bylo ohlášení příměří v obchodním sporu mezi USA a Čínou. Detaily sice samozřejmě neznáme. Ale to, že se po čtyřech kolech zavádění cel obě strany opět sejdou k obchodním jednáním, je pozitivní zpráva. Stejně jako jako slib, že se Spojené státy zdrží dalšího zavádění cel a umožní, prozatím, společnosti Huawei obchodovat s americkými firmami. Je pravdou, že takových slibů již bylo a že jakýkoliv průzkum mínění v USA, ve kterém Trump ztratí pár procentuální bodů, může rétoriku okamžitě otočit, ale pro nejbližších pár měsíců snad bude klid. Což je pro trhy pozitivní zpráva.