Komentář Michaela Durčáka: Věcná debata zviklala málokoho | E15.cz

Rozdíl oproti první debatě, která připomínala spíše divadlo, byl na první pohled zjevný. A to především díky skvěle připravené moderátorce Kristen Welkerové z NBC News, ale také díky větší ukázněnosti obou kandidátů. Tým Donalda Trumpa zřejmě došel k závěru, že vypjatý, agresivní, avšak často zábavný styl úřadujícího prezidenta z první debaty republikánům spíše uškodil.

Možná i proto se Trump vyhnul osobním útokům na Bidena kvůli kauze jeho syna Huntera. Omezil se na kritiku jeho pochybných byznysových kontaktů s Ukrajinou, které vypluly znovu na povrch v posledních týdnech a daly opět vzpomenout na to, že z Bidenovy bohaté politické kariéry bohatě profitovala také jeho rodina.

Amerikou v posledních týdnech, kromě jiného hýbal proces potvrzení soudkyně Amy Coney Barrettové do Nejvyššího soudu. Především demokraté ji vnímají jako kontroverzní a sám Biden opakovaně odmítl říct, zda by v případě svého zvolení rozšířil počet ústavních soudců z dosavadních devíti. Američané si prý na jeho postoj musí počkat až poté, co ho zvolí do úřadu.

Po slyšeních v Senátu přitom nedávný průzkum společnosti Gallup naznačil, že mírná většina je pro potvrzení soudkyně Barretové už před volbami, a naopak jsou proti plánu rozšířit nejvyšší orgán soudní moci ve Spojených státech. Na tento problém se však v debatě trochu překvapivě nedostalo a otázka na celý problém zůstala nevyřčena.

Ožehavé téma obřího balíku federální pomoci v hodnotě dvou bilionů dolarů, který leží neschválený v Kongresu, také nechali oba kandidáti spíše na pokoji. Obě strany mají v tomto problému totiž máslo na hlavě. „Nancy Pelosiová nechce pomoc schválit, proto také vyhrajeme volby do Sněmovny reprezentantů,“ hřímal v debatě Trump.

Jenže šéf senátních republikánů Mitch McConnell, který spíše než ve zvolení Trumpa doufá v udržení většiny v horní komoře Kongresu, jednoduše nechce vyplatit z federální pokladny další horentní sumu na boj s následky koronaviru, Demokratická šéfka sněmovny Pelosiová tak doufá, že za neposkytnutí další finanční injekce do ekonomiky voliči potrestají Trumpa a ne opoziční demokraty.

Bývalý viceprezident byl opětovně v defenzivě, jakmile se dostalo na zahraničně politické otázky. Zejména když byl tázán moderátorkou na to, jak potrestá Čínu za způsobenou krizi kolem koronaviru. „Donutím je hrát podle mezinárodních pravidel,“ odpovídal pořád dokola.

V případě zdravotnictví a ekonomických otázek nechali oba rivalové na několik málo desítek minut diváky vzpomenout, jaké bitvy panovaly v americké politice během „starých dobrých časů“. Jinými slovy, dělící linie zde vedly mezi tím, jaké pravomoci má mít federální vláda a jaké jednotlivé státy. V průběhu celé debaty Trump vehementně útočil na každý Bidenův návrh se slovy: „Joe, proč jsi to neudělal, když jsi byl několik desítek let v Senátu a osm let viceprezidentem?“ To je efektivní taktika, pokud jste opoziční kandidát. Méně důvěryhodně zní z dotaz z úst muže, který je čtyři roky úřadující prezident.

Stejně jako slova: „Kandiduji kvůli tobě, Joe. Kvůli tobě a Obamovi,“ která působila dobře v roce 2016, ale o čtyři roky později už takovou sílu nemají. Biden se přitom záměrně snažil distancovat během debaty od demokratické strany, jak jen to šlo – opakovaně zdůraznil, že bude především americkým prezidentem a doslova během večera hodil přes palubu jak Baracka Obamu, tak Bernieho Sanderse i F. D. Roosevelta.

Debaty však budou mít letos ještě menší efekt na finální výsledek než v minulých letech. Podle dostupných údajů totiž zatím odevzdalo svůj hlas už 40-50 milionů Američanů a Spojené státy míří k nejvyšší volební účasti od roku 1908. A vzhledem k tomu, že tak jako vždy, výsledek celých voleb mají v rukou fakticky jen voliči v několika mála takzvaných swing states, může být o výsledku už dávno jasno. Jen my si musíme na rozřešení celé volební hádanky ještě necelé dva týdny počkat.

Biden si v poslední debatě každopádně nepomohl mezi nerozhodnutými voliči právě v klíčovém Ohiu a Pensylvánii, když přišly na přetřes jeho výroky o tom, že zakáže frakování. Demokratický kandidát sám jasně uvedl, že bude tlačit na přechod USA z ropného průmyslu. Energetika je ve výše zmíněných státech klíčová a zaměstnává tisíce lidí. Bidenovy názory na toto téma jsou tak extrémně nepopulární. V obou státech přitom Biden těsně vede a Trump v nich potřebuje zvítězit, aby udržel Bílý dům.

Autor je publicista, momentálně je v USA na stipendiu University of Nebraska–Lincoln.