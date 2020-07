Jaderný buldozer dorazil do Dukovan - komentář Michala Šnobra | E15.cz

Poslední měsíce, zvláště pak týdny, zválcoval vládní jaderný buldozer vše, co mu přišlo do cesty, a dorazil do cíle. Neplatí nic z toho, co dříve o stavbě bloku jaderné elektrárny Dukovany říkal sám premiér Andrej Babiš. Neplatí ani ubezpečení jaderného vládního zmocněnce o transparentnosti celého procesu.