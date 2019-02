Komentář Ondřeje Féra: Umění mlčet | E15.cz

Lidsky je to pochopitelné. Jenže v případě Čupra a Žufánka už má věc i jiný rozměr. Oni už přestali být „startupisty“. Stali se z nich byznysmeni, chcete-li kapitalisté. Startupista si v zásadě může dovolit osobně se na sítích hádat se zákazníky.

Byznysmen by se ale měl naučit, že jeho osobní prezentace ve veřejném prostoru musí být z hlediska komerční komunikace bezchybná. Anebo má možnost chovat se na sítích podle osvědčeného hesla zpravodajských služeb: Vidím, slyším, mlčím. To je nejlepší způsob, jak se něco dozvědět.

1/2 Cele vlakno o RT jsem smazal, protoze:

- Me to hodne naucilo a chci se posunout dal. Diky vsem za zpetnou!

- At je RT jaka je, v @rohlikcz chceme poskytovat dokonalou sluzbu a tenhle typ zakaznika je vlastne ta meta. Ne vsichni zakaznici budou slusni a fer. Zlepsime to! — Tomas Cupr (@tomcuprcz) 26. ledna 2019

Když se byznysmen veřejně hádá se zákazníky, měl by myslet na to, že už ho nesledují jen lokální rozumbradové, ale i možní investoři či obchodní sokové. Ve vyspělejším byznysovém prostředí je zvykem, že si podnikatelé při první známce úspěchu najímají někoho, kdo jim s komunikaci pomáhá.

Je to součást mixu, který dokáže povýšit místní podnikatelský úspěch na mezinárodní. Byla by škoda, kdyby šikovní Češi přišli o možnost udělat díru do světa proto, že si neumějí na internetu občas dát pozor na pusu.