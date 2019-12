Komentář Petra Fischera: Alternativa jede jen na volnoběh | E15.cz

Německá sociální demokracie o víkendu otočila doleva – zvolila si nové vedení, které kritizuje velkou vládní koalici s CDU a žádá autentickou levicovou politiku. To může zavařit kancléřce Angele Merkelové.

Svůj sjezd měla také protiimigrační Alternativa pro Německo. Ani ta nenechala na vládě nit suchou, oproti SPD ovšem po sněmu v Braunschweigu zůstává tam, kde byla. Ve vedení zůstává profesor ekonomie Jörg Meuthen, kterého doplnil saský malíř a lakýrník Tino Chrupalla. Meuthen je umírněnou tváří pro kriticky naladěné lidi s vyšším vzděláním, Chrupalla sbírá protestní hlasy méně vzdělaných nespokojených lidí z východního Německa.

Chrupallův posun do vedení strany je potvrzením vlivu durynského lídra AfD Björna Höckeho, jedné z nejextrémnějších postav hnutí. Demonstranti proti AfD, kterých se o víkendu v Braunschweigu sešlo na dvacet tisíc, jej podle nedávného rozsudku smějí nazývat fašistou. Chrupalla se proslavil, když v posledních parlamentních volbách v příhraniční oblasti Görlitz vzal mandát saskému premiéru Kretschmerovi z CDU.

S Höckem má dobré vztahy. Slávu mu přinesly i spory s novináři a před půlrokem schůzka s exšéfem týmu Donalda Trumpa Stevem Banonem. S ním prý strávil „pět hodin inspirativního rozhovoru“ na téma vytvoření sítě nacionálně laděných populistických stran.

Nové vedení AfD má dva hlavní cíle: profesionalizovat stranu a po příštích volbách v roce 2021 vstoupit do vlády. První cíl je ale v rozporu s dlouhodobým programem AfD, v němž se vyhlašuje boj rigidnímu fungování tradičních stran.

Ani cesta k naplnění druhého cíle nebyla upřesněna. AfD neřekla, s kým chce vládnout, když všechny strany od CDU po Zelené považuje za škůdce demokracie. A sama přece jen zcela jistě vládnout nebude.

Opět se ukázalo, že AfD je strana silných slov a nulových politických činů. To se nezmění ani s novým vedením. Jeho představitelé nenaznačují, že by mírnili ostrou rétoriku a blížili se širokému středu konzervativní CDU, kterou do roku 2015 volil jak nový spolušéf strany Chrupalla, tak mnoho dalších členů AfD.

Alternativa pro Německo jede dál na volnoběh. Drží se nenávisti proti migrantům, nacionalismu a pocitu zapomenutosti, který je vlastní mnoha východním Němcům. Volnoběh v politice nikdy nevydrží dlouho. Bude třeba také šlápnout do pedálů. Ani po sjezdu v Braunschweigu ale AfD neví, kam šlapat a jak na to. Pouhé setrvačné sbírání tekutého hněvu už stačit nebude.