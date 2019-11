Komentář Petra Peška: Iluze spojené opozice | E15.cz

Objevuje se to znovu a znovu. Vznáší se to ve vzduchu i v myslích řady idealistů. Idea spojení opozičních stran – zjednodušeně označovaných za „demokratické“ – do jakéhosi užšího celku. Zatím naposledy ji formulovali o víkendu aktivisté z Milionu chvilek pro demokracii. Je dobré si uvědomit, že to nejen není reálné, ale mohlo by to nakonec napáchat více škody než užitku. Ať už by šlo o volební koalici, nebo rovnou o splývání stran.