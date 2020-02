Komentář Petra Peška: Kremlíkologie s otazníky | E15.cz

Zpočátku to vypadalo jednoduše a srozumitelně. Zakázka na elektronické dálniční známky byla označena za předraženou, což stálo křeslo ministra zodpovědného za tento resort. Ať už o tom věděl, či to šlo kolem něj, což se ve finále jeví jako pravděpodobnější. Den za dnem se ale vynořují nové skutečnosti, které to posouvají do nějaké jiné roviny.