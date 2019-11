Komentář Petra Peška: Letná a ucpaný systém | E15.cz

Konání další velké demonstrace na pražské Letné je – navzdory všem oprávněným výhradám - dobrou zprávou. Jednak proto, že lidem není jedno, co se v této zemi a v jejím politickém vedení děje. A hlavně, že je vůbec možné takové protivládní demonstrace pořádat. To je pochopitelně symbolické i vzhledem k 30. výročí listopadových událostí. Režim protesty nezakazuje, jejich účastníky nekriminalizuje a některé složky veřejné moci při jejich konání i asistují. Dneska samozřejmost, ale dříve u nás - a někde jinde doposud - nikoliv.

Výhrad k sobotní demonstraci přitom lze mít bezpočet. Třebas už jen tu hlavní, že organizátoři protestů nemají žádnou legitimitu získanou ve volbách. A přitom snad ani oni nemůžou zpochybnit, že volby jsou u nás svobodné, jak zněl jeden z požadavků sametové revoluce. Anebo výhradu malinko podpásovou, generační – na listopad 1989 se odvolávají také ti, kteří jej buď nezažili, anebo neprožili jako rozumově dospělé bytosti. Ale cožpak třebas Masarykem se neohání kdekdo? Navíc na Letné vystoupila i řada respektovaných hostů starších ročníků.

Za větší pozornost ale stojí požadavky, které v sobotu na Letné zazněly. Je vcelku obvyklé, že při pouličních protestech se žádá odstoupení různých vysoce postavených politiků. Už méně časté je dávání ultimát. Proč například žádat odstoupení ministryně spravedlnosti Benešové právě teď? Co se za uplynulá léta změnilo na vlivu premiéra Babiše na jeho-nejeho Agrofert a některá média? A opravdu si demonstranti myslí, že premiér těmto požadavkům do konce roku vyhoví, anebo že po výzvě z Letné odstoupí?

Jelikož to pravděpodobné není, nabízejí se dvě vysvětlení. Buď jsou organizátoři idealisté beze smyslu pro realitu, jacísi cimrmanovští snílci prchavých nápadů. Anebo dávají nesplnitelné požadavky a ultimáta proto, aby vyvíjeli dlouhodobý tlak. Jeho výsledkem mohou být buď jen další demonstrace, jak už v sobotu avizovali, anebo přerod do nějaké nové či transformované politické síly. A poněkud nešťastně znějí i „rady“ opozičním stranám, jakkoliv mohou být míněny dobře. Pokud by zastřešující a hybnou silou opozice mělo být protestní hnutí aktivistů, jak by asi tyto strany vypadaly před svými voliči?

Sobotní shromáždění – a podobné protestní akce z minulosti – ale také vyvolává jiné, byť hlavně řečnické otázky. Proč nejsou nositelé spřízněných názorů – prostě ti, co je prezident Zeman a premiér Babiš štvou, a není jich málo – schopni nechat dostatečně zaznít svůj hlas i ve volbách? Oba byli porazitelní, oba v uplynulých volbách své pozice obhájili či dokonce posílili.

Ale i naopak. Jaká síla může přimět prezidenta, aby si z ústavy nedělal jen libovolně používanou příručku? A premiéra, aby opravdu oddělil zájem státu – který nyní reprezentuje – od svých byznysových a vlivových zájmů?

Při pohledu na vývoj volebních preferencí se zdá, že navzdory všem vládním krizím, kauzám i kolizím se věci nehýbou. A že současný stav většině lidí nevadí, jakkoliv to může být stokrát špatně. Nemusíme průzkumy přeceňovat, ostatně už mnohokrát se zmýlily, ale ani by nebylo dobré přeceňovat trochu nadějné výsledky z nedávných voleb jiného typu než jsou ty klíčové, sněmovní. Prvním reálným testem budou příští rok volby krajské. Už v nich se ukáže, nakolik je současný politický systém skutečně ucpaný, jak se nyní zdá. A jestli je schopen ho někdo protáhnout. Každopádně není příliš pravděpodobné, že by to byly akce typu Letná.