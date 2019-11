17. listopad online: Česko slaví 30 let od Sametové revoluce | E15.cz

Podle předsedy spolku Mikuláše Mináře jsou jako velký hlídací pes a zdůraznil čtyři červené čáry: justice, média, střet zájmů a abolice.

„Pokud se politici pokusí ovládnout justici, například odvoláním nejvyššího státního zástupce, půjdeme do ulic. Pokud se politici pokusí ovládnout veřejnoprávní média, půjdeme do ulic. Pokud by premiérův střet zájmů vážně poškodil Česko, například bychom přišli o velké peníze z EU, půjdeme do ulic. A pokud by prezident republiky zneužil svoji pravomoc a například by udělil premiérovi prezidentskou milost jenom proto, že je to jeho spojenec, tak půjdeme do ulic,“ nastínil Minář.

Představil také novou podpisovou výzvu, která mimo jiné požaduje takové politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou, nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmů.

Babiš má pak podle pořadatelů protestu do 31. prosince odstoupit, pokud neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a nezbaví se Agrofertu, který vložil do svěřenského fondu.

Babiš vzkázal v souvislosti s demonstrací na Letné, že v Česku jsou svobodné volby. Vyjádřit se k Milionu chvilek chystá v neděli v Národním muzeu. Už dříve také uvedl, že neuvažuje o tom, že by ultimátu vyhověl, důvody demonstrace nechápe. Babiš předloni převedl akcie svých firem kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.

Obnovit 16:20 V online přenosu budeme pokračovat zítra, kdy budou vrcholit oslavy 30 let od sametové revoluce. 16:15 Na demonstraci proti premiéru Babišovi dorazilo podle Milionu chvilek až 300 tisíc lidí. Předešlý odhad policie uváděl přes 200 tisíc účastníků. 16:00 Spolek Milion chvilek vyzval veřejnost k podepisování prohlášení o demokracii. Hymnou v podání Dana Bárty skončila na pražské Letné demonstrace. 15:40 Milion chvilek vyzval opoziční strany, aby se více otevřely veřejnosti, přišly s uskutečnitelnou vizí a posílily své volební šance koalicemi. 15:30 Na demonstraci prostřednictvím Twitteru reaguje i mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Dnes se manifestuje proti demokracii, zítra je svátek svobody. Připomínám proto svou výzvu! pic.twitter.com/tspeRr6Nh8 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 16. listopadu 2019 15:25 Svoji podporu spolku Milionu chvilek pro demokracii vyjádřil i zpěvák Vladimír Mišík, v dnešním programu na pražské Letné však ze zdravotních důvodů chybí. Mišík, který měl dvouletý zákaz činnosti v době komunistického režimu, byl jednou z tváří na Letné už v roce 1989. "Je jasné, na které straně stojím. Podporuji Milion chvilek pro demokracii," uvedl v tiskové zprávě. 15:10 Andrej Babiš vzkázal v souvislosti s demonstrací na Letné, že v Česku jsou svobodné volby. Vyjádřit se k Milionu chvilek chystá v neděli v Národním muzeu. 14:55 Babiš má odstoupit do 31. prosince, jestliže neodvolá Benešovou a nezbaví se Agrofrertu. Jinak Milion chvilek v lednu svolá nové protesty, uvedl Minář. 14:50 Na Letné se podle pořadatele Mikuláše Mináře sešlo nejméně tolik lidí jako na červnové demonstraci. Tehdy tam proti premiérovi Andreji Babišovi demonstrovalo čtvrt milionu lidí. Podle odhadů policie je však na Letné zatím jen okolo 200 tisíc lidí. Žádné mimořádné události v souvislosti s protestem nebyly hlášeny. Právu to sdělil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Policie čísla potvrdila také na Twitteru. 14:50 Na Letné bylo bylo půl hodiny po začátku demonstrace podle odhadů policie kolem 200 tisíc lidí. Žádné mimořádné události v souvislosti s protestem nebyly hlášeny. Právu to sdělil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Policie čísla potvrdila také na Twitteru. 14:30 Ekonomická změna automaticky neznamená, že se stáváme lepšími, převažuje pragmatismus, popsal na Letné současnost bývalý disident, biskup Václav Malý. 14:20 „Neprotestujeme proti výsledku voleb. Protestujeme proti zneužívání moci těmi, kteří volby vyhráli. Copak si mohou dělat cokoliv? Copak si máme nechat vše líbit?

Benjamin Roll pic.twitter.com/oQAZHJrKsB — Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) November 16, 2019 14:00 Demonstrace na Letné odstartovala. Organizátoři pouštějí archivní záznamy z listopadu 1989. Zní hlasy Václava Havla a dalších aktérů sametové revoluce. 13:20 Organizátoři demonstrace se na poslední chvíli snaží s pomocí lopat odstranit louže, které na pláni zbyly po nedávných intenzivních deštích. V okolních ulicích se připravují na demonstraci policisté. "Desítky policistů budou v průběhu celé demonstrace dohlížet na bezpečnost všech účastníků a plynulost silničního provozu," uvedla pražská policie na twitteru. 12:50 Na Letnou přicházejí první hloučky demonstrantů, lidé si tam prohlížejí výstavy o sametové revoluci. Zdravotníci přistavili záchranářský kamion. 12:00 Na pražskou Letenskou pláň přijelo několik traktorů členů Asociace soukromého zemědělství. Předseda asociace Jaroslav Šebek řekl, že sedláci chtějí oslavit svátek pádu bývalého režimu v roce 1989, ale že také na předchozí demonstraci v červnu dali slib, že se vrátí, pokud se v zemi nic nezmění. 11:15 Prezident Miloš Zeman se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou otevřeli v Bratislavě Český dům. Zeman si přeje, aby se stal místem setkávání a přátelství. 10:45 Okolí chystané demonstrace proti Babišovi na pražské Letné zaplnily státní vlajky. Vyvěsili je nejen organizátoři, ale i lidé v okolí z oken bytů. ! Vítejte u speciálního online přenosu, kde vás budeme informovat o aktuálním dění z demonstrace na Letné a oslav k výročí 30 let od sametové revoluce. Oficiální zahájení demonstrance je naplánované na sobotu 14:00.

Za čím vším vyrazit o víkendu do ulic Festival svobody Festival zaštiťuje letos řadu akcí k výročí sametové revoluce v centru Prahy. Od studentského setkání Svobodný listopad na Albertově, Koncertu pro budoucnost na Václavském náměstí po oblíbené Korzo Národní, které se potáhne z Národní třídy na Jungmannovo náměstí. Ve tři hodiny vyrazí ve stopách někdejších studentů Sametový průvod z Albertova na Národní třídu. Večer oslavy završí předávání Cen Paměti národa v Národním divadle. Den otevřených dveří Své brány veřejnosti otevře Úřad vlády, a to ve Strakově akademii i Kramářově vile. Den otevřených dveří se také koná na ministerstvu školství. Milion chvilek pro demokracii nejde napříč generacemi, mrzí Kocába Projekce a světelné instalace V neděli vpodvečer ozáří domy na Národní třídě speciální velkoformátové projekce s hudebním doprovodem. Objeví se také instalace Milana Caise Noční hlídač, kterou autor v minulosti představil na chladicích věžích temelínské elektrárny. Červené oči se tentokrát objeví na křídlech Národního muzea. 17.11. Po páté hodině večerní, symbolicky v 17 hodin a jedenáct minut, se 17. listopadu rozeznějí kostelní zvony po celé ČR. Ve stejný čas pustí většina rozhlasových stanic píseň Modlitba pro Martu. Komentář Martina Čabana: Milion chvilek... pro co vlastně? Obývák Václava Havla Na náměstí Václava Havla vedle Národního divadla budou číst z Havlových děl Dagmar Havlová, Václav Marhoul, Michael Kocáb, Tomáš Etzler, Dana Němcová, Dan Přibáň, Bára Hrzánová, Lenka Klicperová, Michael Žantovský a další. Komunikace89 Ve výstavním prostoru na Letenské pláni bude po celý víkend k vidění multimediální projekt Komunikace89 aneb státní převrat bez internetu, který má přiblížit mediální a komunikační pozadí revoluce. „Koupím si, co budu chtít.“ Uplynuly tři roky od průlomového interview s Babišem Milion chvilek pro demokracii Protivládní demonstrace na pražské Letné se koná už v sobotu. Organizátoři by chtěli navázat na červnovou demonstraci, které se zúčastnily statisíce lidí, a požadovat odstoupení premiéra Andreje Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Demonstrace začne ve dvě hodiny odpoledne. Brněnský sedmnáctý Studenti Masarykovy univerzity zvou v neděli na náměstí Svobody a chtějí si společně připomenout odvahu svých předchůdců, kterou před 30 a 80 lety projevili.



