Milion chvilek: Na Letnou dorazí lidé z tisícovky měst a vesnic | E15.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) už dostal příliš žlutých karet a měl by odstoupit, míní aktivisté. Dokud jejich požadavek nevyslyší, budou v organizování protestů pokračovat. Zájem o sobotní akci na Letné však bude kvůli počasí zřejmě menší než v červnu.

Buď se zbaví holdingu Agrofert a odvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (ANO), nebo sám rezignuje. To jsou požadavky spolku Milionu chvilek, které chce na sobotní demonstraci na pražské Letné tlumočit premiérovi Andreji Babišovi. Šéf ANO neuvažuje o tom, že by jim vyhověl.

"Nejvážnějším důvodem k nespokojenosti je pokračující obrovský střet zájmů premiéra. Místo, aby sloužil občanům, stará se o vlastní prospěch. Andrej Babiš zneužívá svoji mediální moc, aby si získal a udržel moc politickou. Následně zneužívá moc politickou, aby podpořil svůj byznys," řekl na tiskové konferenci v klubu Rock Café předseda spolku Mikuláš Minář.

Přestože Babiš převedl začátkem roku 2017 akcie holdingu Agrofert a další firmy do svěřenských fondů, nadále je podle Mináře ovládá prostřednictvím své manželky Moniky a právníků, kteří pro něj dlouhodobě pracují.

„Pokud našemu ultimátu nevyhoví, vypukne další vlna silnějších a kreativnějších protestních akcí po celé republice," dodal Minář.

Babiš reagoval slovy, že Česko má svobodu a demokracii a každý může demonstrovat, kdy chce, kde chce a proti čemu chce. "Je pravda, že konkrétně tuhle demonstraci nechápu, nerozumím těm naprosto nepravdivým důvodům a zdá se mi, že organizátoři jen využívají atmosféru výročí 17. listopadu," uvedl s tím, že svými firmami naložil přesně podle zákona.

Mluvčí spolku Jan Piňos serveru E15 řekl, že v sobotu mají dorazit lidé z tisícovky měst a vesnic. Aktivisté už mají nahlášeny desítky autobusů, které protestující do Prahy dovezou. „Všichni si sami zaplatí za to, že přijedou na Letnou. Přestože tam bude zima, dají najevo svůj občanský postoj,“ uvedl. „Podpoří nás také sedláci z venkova, dorazí na traktorech,“ podotkl.

Piňos odmítl nařčení ze sociálních sítí, že spolek platí kdosi z ciziny. „To je zcela na hlavu. Máme stovky a tisíce drobných dárců, vše je dohádatelné na našem transparentním účtu,“ připomněl.

Jádro spolku nyní tvoří dvanáct lidí, který podle Piňose doplňuje malý profesionální tým. S akcí na Letné má pomoci dvě stě až tři sta dobrovolníků. „Zatím jich máme asi sto padesát,“ poznamenal.

Organizátoři nechtěli odhadovat, zda bude sobotní akce srovnatelná s červnovým protestem. Toho se podle operátora T-Mobile zúčastnilo na 280 tisíc lidí, policie hovořila zhruba o 200 tisících demonstrantů. „Listopad není červen, počasí neovlivníme,“ konstatoval jeden z pořadatelů.

Kromě ultimata vůči Babišovi zazní na Letné několik dalších výzev. Spolek se obrátí na opoziční demokratické strany a vyzve je ke třem věcem. Jednou z nich je to, aby nalezly řešení problému oslabených voličských hlasů. "Kvůli přílišné roztříštěnosti opozice mají hlasy občanů mnohem slabší váhu," řekl místopředseda spolku Benjamin Roll s tím, že přestože ANO, SPD a KSČM v posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 obdržely podobný počet hlasů jako zbytek parlamentních stran, získaly výrazně větší počet mandátů.

Kromě toho chtějí zástupci spolku na protestu blíže představit čtyři důvody pro další potenciální protesty. Jsou jimi snaha o politické ovládnutí justice například odvoláním nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana či snaha o politické ovládnutí veřejnoprávních médií. Protesty by podle Rolla mohly nastat také v případě, že Česko bude poškozeno Babišovým střetem zájmů například ztrátou unijních peněz, nebo pokud by prezident Miloš Zeman udělil premiérovi abolici, kdyby bylo obnoveno pravomocně zastavené stíhání v kauze Čapí hnízdo. Babiš už dříve opakovaně tvrdil, že by abolici nepřijal.

Na sobotním protestu vystoupí biskup Václav Malý, signatářka Charty 77 Dana Němcová či Jana Filipová, která Babiše žalovala kvůli výroku o demonstrantech. Soud nepravomocně rozhodl o omluvě, Babiš se proti verdiktu odvolal.